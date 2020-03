Cote d'Ivoire: Mode - La formation pour affirmer et rentabiliser le talent

Après avoir fait le bonheur des "T" ivoiriens avec à la clé une marque vestimentaire baptisée "Korha", le styliste modéliste, Roger Bango s'est assigné une nouvelle mission : celle de la formation des jeunes entrepreneurs de mode ivoiriens.

" L'Académie des Maîtres ", tel est le concept du créateur qui, à travers des Masters Class, réunit périodiquement plusieurs jeunes entrepreneurs dans le domaine de la mode et diverses autres activités. « Lors des échanges, les anciens de plusieurs domaines d'activités partagent leurs connaissances en management, en gestion et organisation d'entreprise aux apprenants et leur montrent des secrets pour aboutir à la bonne marche de leur entreprise », confie le styliste pour qui, la formation reste une clé importante de réussite chez tout entrepreneur. Le Prix ivoirien d'excellence de Meilleur Entrepreneur de l'année 2019, invite les jeunes entrepreneurs à ne pas se limiter uniquement à leur talent. « Le talent seul ne suffit pas dans le métier de couturier ou styliste modéliste. La formation doit suivre pour développer et rentabiliser le talent. C'est ce déficit de formation qui explique que des stylistes qui ont 20, voire 30 ans de métier possèdent une entreprise qui stagne. Tout ça, pour dire que même avec le talent, il faut se former», conseille le styliste qui prépare activement pour les 2, 3 et 4 juin prochains, l'organisation du Salon International du Made in Africa à Abidjan.

Ce salon vise à réunir tous les produits africains de mode et de divers domaines d'activités sur un même espace pour créer les conditions d'exportation de ces produits sur les marchés extérieurs.