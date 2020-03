Afrique: Éliminatoires CAN 2021 - Côte d'Ivoire-Madagascar, une double confrontation délicate

Après la confirmation des dates des 3e et 4e journées de la phase éliminatoire par la Caf, finalement, la double confrontation entre la Côte d'Ivoire et Madagascar est avancée. Ce sera les 27 et 31 mars. Le fait de changer la date de la phase finale de la Can 2021 a chamboulé également le calendrier des éliminatoires. Du coup, les Éléphants recevront les Baréas le 27 mars, à 19h. Ensuite, ils prendront le vol pour fouler la grande île dans le cadre de la quatrième journée. Deux matches pièges pour les Éléphants ivoiriens.

En effet, la Côte d'Ivoire, classée deuxième du groupe C, avec 3 points au compteur, au même titre que l'Éthiopie (3 points) derrière Madagascar (6 points), est dans une position délicate. En cas de faux pas, si les Éthiopiens qui affrontent au même moment, les Nigériens s'imposent, alors la Côte d'Ivoire serait rétrogradée à la troisième place. Dans une poule C où la Caf ne retiendra que les deux premières équipes pour aller à la Can au Cameroun, ce serait bien dommage pour ces Éléphants de Côte d'Ivoire.

Il ne resterait alors que les dernières batailles des cinquième et sixième journées pour se racheter. Puisqu'après ces deux sorties contre les Malgaches, Serge Aurier et ses coéquipiers se rendront en juin à Niamey, au Niger pour retrouver le Mena du Niger. Une équipe nationale nigérienne qu'ils avaient eu du mal à dompter lors de la première journée (1-0) à Abidjan. Ensuite, ils accueilleront au stade Houphouët-Boigny les Éthiopiens qui les avaient battus (2-1) au terme de la deuxième journée.

Dans ce groupe C, rien n'est acquis pour les Éléphants. Une situation délicate que devrait pouvoir gérer le successeur d'Ibrahim Kamara.