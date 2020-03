Cote d'Ivoire: Avant la célébration nationale de Rose Marie Guiraud - L'Edec implore l'aide du Chef de l'État

Rose-Marie Guiraud, l'une des pionnières de la promotion de la culture ivoirienne et africaine, fondatrice de l'École de danse et d'échanges culturels (Edec), sera célébrée lors de l'édition 2020 du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa) qui aura lieu du 7 au 14 mars prochain.

Ce sera un hommage national au Palais de la culture Bernard Binlin Dadié à Treichville et ce, à la faveur des festivités marquant la Journée internationale de la femme le 8 mars 2020. En prélude à cette célébration et en guise de reconnaissance à la nation, l'ambassadrice de la culture ivoirienne a initié une série d'activités avec sa troupe "Les Guirivoires" à travers le district d'Abidjan et les villes environnantes.

En conférence de presse à l'Edec à la Riviera Palmeraie, le vendredi 21 février, Kayor Guéï, directeur de l'Edec et de la Fondation Rose-Marie Guiraud, a donné les grands axes de cette initiative. Le conférencier a indiqué qu'après l'étape de Grand-Bassam qui a eu lieu au Carrefour jeunesse de ladite ville, les étapes de Treichville et du Plateau auront respectivement lieu les 27 et 28 mars. Des spectacles sont également prévus à Anyama, Assinie, Songon, Bingerville. A cette occasion, le patrimoine culturel ivoirien sera visité par la danse, des chorégraphies, des chants, le théâtre, des prestations live et la percussion. Profitant de la ferveur de la célébration prochaine de Rose-Marie Guiraud, Kayor Guéï a vivement remercié le Président de la République Alassane Ouattara, pour son appui aux soins de la fondatrice de l'Edec.

Non sans implorer sa bienveillance pour l'achèvement des travaux de restauration de l'Edec et la prise en charge des 200 pensionnaires de l'Edec, afin de mettre fin à la misère que connaît l'institution.