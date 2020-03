Soudan: Al-Burhan rencontre le vice-président de la Commission de l'UE

Khartoum — Le président du Conseil souverain de transition, le lieutenant-général Abdul Fattah Al-Burhan, a rencontré cet après-midi le vice-président de la Commission de l'Union européenne, Josep Borrell.

Borrell a déclaré à la presse que sa visite représente un message clair pour le Soudan et la région que l'Union européenne continuera à soutenir fermement le processus de transition politique au Soudan et le programme du gouvernement de transition en particulier concernant la réalisation de la paix et de la justice et la volonté du Soudan de coopérer avec la Cour pénale internationale.

Le vice-président de la Commission de l'Union européenne a ajouté qu'ils pensent que la réalisation de la démocratie au Soudan constitue une garantie de stabilité dans la région.

Il a souligné que l'Union européenne a soutenu le processus politique au Soudan de plus de 150 millions d'euros et confirme sa volonté d'augmenter son soutien de plus de 100 millions d'euros et d'autres soutiens dans le domaine humanitaire, que nous annoncerons lors de notre visite demain au Darfour.