Soudan: Le président allemand quitte le pays

Khartoum — Le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, a quitté le Soudan ce matin après avoir terminé une visite officielle de deux jours au cours de laquelle il a eu un certain nombre de discussions avec les présidents des conseils souverain et des ministres de transition et visité plusieurs installations gouvernementales

Il a été vu à l'aéroport de Khartoum par le membre du Conseil souverain de transition, le professeur Siddiq Tawer Kafi, et un certain nombre de ministres et de membres de l'ambassade d'Allemagne à Khartoum.

Le ministre de l'Énergie et des Minéraux, Adel Ibrahim a déclaré à la presse à l'aéroport international de Khartoum: "Nous étions il y a quelque temps en visite avec le président allemand au Centre de contrôle de l'électricité qui contrôle la distribution de l'électricité au Soudan.", ajoutant que le centre a été créé par la société allemande Siemens il y a plus de quinze ans.

« Le centre fait face à de plusieurs problèmes liés aux sanctions et a une relation avec le système précédent », a indiqué le ministre de l'Energie.

Il a ajouté qu'ils ont dû entrer dans des systèmes d'autres pays et maintenant, après quinze ans, nous devons mettre à jour ce système pour suivre le rythme des exigences mondiales et locales concernant la quantité et la distribution d'électricité.