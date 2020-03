Soudan: L'UE annonce son soutien au pays de 100 millions d'euros

Khartoum — M. Josep Borrell Fontelles, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité et vice-président de la Commission de l'Union européenne, a annoncé la provision de (100) millions d'euros pour le Soudan en plus du montant précédent de (150) millions d'euros pour devenir un soutien total (250) million d'euros, pour soutenir les programmes de paix et de démocratisation du pays, soutenir les opportunités économiques pour la jeunesse et les réformes économiques, ainsi que pour soutenir la présidence du Conseil des ministres.

Cela est arrivé lorsque le Premier ministre, Dr Abdullah Hamdok, a reçu Fontelles et sa délégation qui l'accompagne, qui visite le Soudan et au cours de laquelle il a tenu plusieurs réunions avec des représentants de l'État.

Hamdok a salué la position de l'Union européenne en faveur du Soudan et de sa révolution populaire pour la liberté, la paix et la justice, notant que le soutien continu de l'Union européenne est un soutien stratégique dans l'intérêt du Soudan et de la région.

Pour sa part, Fontelles a expliqué que sa visite au Soudan était la première en Afrique, notant que sa rencontre avec le Premier ministre était fructueuse et qu'il a envoyé un message fort et clair que l'Union européenne soutient la transition démocratique du pays et la réforme économique entreprise.