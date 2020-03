Afrique de l'Ouest: Les principaux obstacles identifiés - Financement de production de logements abordables dans l'Uemoa

Abidjan a accueilli, les 25 et 26 février les premières Universités de l'habitat. L'objectif étant de renforcer les capacités et les connaissances des acteurs sur les solutions en matière de financement de la production de logements abordables dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), un espace de plus de 120,2 millions d'habitants. Au sortir de cette rencontre de deux jours, les goulots d'étranglement empêchant le financement avec succès de ces logements ont été identifiés avec les huit pays de l'Uemoa, la Mauritanie et des Partenaires techniques et financiers (Ptf) qui y ont pris part.

L'absence de stratégies foncières globales et un manque de capacités en termes de montage financier des opérations qui entraînent une perte sur les revenus fonciers potentiels à long terme, l'insuffisance d'aménageurs fonciers opérationnels publics ou privés ayant la capacité financière afin de porter des projets d'envergure sur le long terme ont été évoqués à cette rencontre. En lisant la déclaration finale des Universités de l'habitat 2020, le commissaire chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports (Datc), Dr Paul Koffi Koffi a également relevé la faible capacité de financement initial pour l'acquisition de l'aménagement du foncier et la garantie des projets, l'inexistence d'outils adaptés dans le cadre réglementaire et légal permettant de mobiliser rapidement du foncier pour des projets urbains.

A la clôture de ce rendez-vous qui a mobilisé une centaine d'experts, le commissaire de l'Uemoa, lors de son intervention, a aussi mis en lumière les difficultés que rencontrent les opérateurs pour lever des fonds et réaliser des opérations de logement adaptés à la demande, l'inadéquation de certains programmes de logement par rapport à la demande des populations. En plus de l'inadaptation des financements pour développer une offre locative abordable, le commissaire de l'Uemoa a rappelé également que l'inadaptation de la conception architecturale et environnementale est aussi des freins au financement du logement. « Faisant état de ces observations, nous soutenons le Projet régional Ida développé depuis 2011 par la Commission de l'Uemoa », a déclaré Dr Paul Koffi Koffi.

Ce projet soutenu par l'Uemoa s'articule autour de deux axes principaux, à savoir : le financement de la demande via un prêt de 130 millions de dollars Us (plus de 75 milliards de F Cfa) de la Banque mondiale accordée à la Banque ouest-africaine de développement (Boad) et le soutien/renforcement de l'offre qui passe par un appui technique de la Commission de l'Uemoa.

A l'ouverture des travaux, Bruno Nabagné Koné, ministre de la Construction, du logement et de l'urbanisme, avait rappelé la nécessité d'agir rapidement car la zone Uemoa fait face à une pénurie d'unité de logements estimés à 3,5 millions ; avec un besoin annuel de 800 000 logements.