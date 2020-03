Ile Maurice: 100% Citoyens - Inquiétude sur la tenue des élections villageoises

Lors d'une conférence de presse pour présenter les nouveaux membres exécutifs du parti ce samedi 29 février, les membres de 100% Citoyens ont profité de l'occasion pour passer l'actualité en revue. Ainsi; ils ont tiré la sonnette d'alarme sur plusieurs problèmes, notamment le prix des légumes, les nominations ou encore, les pétitions électorales.

José Moirt, membre du bureau exécutif du parti, est revenu sur les pétitions électorales. L'avocat a invité les membres de l'opposition à ne pas trop se focaliser sur le Speaker et de s'attaquer aux sujets plus importants. «Il y aura les élections villageoises bientôt. Les élections auront lieu dans cinq districts déjà concernés par les pétitions électorales, où environ 18 000 personnes n'ont pas pu voter. Pou zwé kokain enkor la ?» A-t-il demandé.

Quant à Bipin Hulman, il a fait savoir que dernièrement les prix des légume sont pris l'ascenseur. L'ail se vend à Rs 240 kg kg alors le le prix du piment a atteint les Rs 600 le kg. La pomme d'amour est passée de Rs 18 à Rs 40 le kilo. Et non, il n'y a pas de pénurie, affirme Bipin Hulman. «Zot dir ena pénurie dan ti komers mé dan ban gran sirfas, ena boucou» a-t-il affirmé. Selon lui, la situation est artificielle et le peuple n'a pas d'autres choix que d'accepter.

Fadhil Mollabux, lui, a parlé des nomination des proches du gouvernement dans les institutions. Il a rappelé que le gouvernement avait pris l'engagement à mettre en place un comité pour les nomination mais rien n'a été fait et cette ingérence de l'état mène les corps para-étatiques vers la faillite. Ivor Tan Yan, lui, a revenu que l'épineux problème des cinq credits. Pour lui, le fort taux d'échec des élèves de la SC cette année est ni la faute des parents ni des élèves. «Cé enn désizion politik ki pé afekté ou fami» a-t-il fait savoir et dans la foulée, a mis en évidence les incohérences du système. Par exemple, la Public Service Commission n'avait jamais aligné ses critères sur ceux du ministère de l'Education et de ce fait, tous ceux qui ont réussi la HSC du temps où il fallait trois ou quatre credits en SC n'ont jamais pu intégrer la fonction publique.

Le bureau exécutif:

Suite aux élections, les office bearers de 100% Citoyens sont désormais:

Leader: Dev Sunnasy

Leader adjointe: Marjorie Trifilio

Leader adjoint: Ashiv Acharuz

Secrétaire général: Ivor Tan Yan

Assistant secrétaire général: Olivier Maigre

Président: Bipin Hulman

vice-présidente: Oudeena Moonien

Trésorier: Fadhil Mollabux

Assistante trésorière: Joelle Coret

Membres :

José Moirt

Ravin Papiah

Azie Anderson

Clara Pavillon

Melvin Puran