Ile Maurice: Trou-D'eau-Douce - Inquiétudes à l'école Sir Pierre Dalais

L'école sir Pierre Dalais tombe en ruine. Du moins, l'état général de l'infrastructure scolaire pose des problèmes de sécurité. Le ministère de l'Éducation compte sécuriser l'établissement au plus vite.

Les parents de l'école du gouvernement sir Pierre Dalais, à Troud'Eau-Douce, sont révoltés. En effet, ces derniers, à travers la diffusion d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux, ont pris connaissance de l'état dans lequel se trouve l'établissement scolaire situé sur la côte est de l'île. Des morceaux de béton, provenant de la toiture qui est abîmée, jonchent la cour de l'école. Ou encore, la clôture arrière de l'école qui se trouve en piteux état. Les parents, inquiets, ont fait part de leur grief à l'administration de l'école. Cependant, il nous revient que le ministère de l'Éducation suit déjà la situation de près et, avant même la diffusion de la vidéo, des mesures avaient été prises pour sécuriser l'établissement entamer des travaux de réparation.

Pour Daniel Manguillier, un parent d'élève, l'entretien de cette école laisse à désirer. «Si jamais il arrive un malheur dans l'école, c'est là que nous allons réellement réaliser l'étendue du problème.» L'homme frémit à l'idée qu'un bloc de béton ne se détache de la toiture et ne tombe sur un enfant dans la cour de récréation. «J'espère que les autorités vont faire le nécessaire car nous, nous avons déjà passé notre message au maître d'école en début d'année.»

Même son de cloche du côté de Maria Duval. Cette mère de famille, qui vient tout juste d'emménager dans la région, dit regretter la précédente école de sa fille. «Nous avons dû venir habiter à Palmar et j'ai inscrit ma fille à l'école de Trou-d'Eau-Douce, cette année.» Elle raconte que, déjà, sa fille est traumatisée et ne veut plus aller à l'école. La raison: elle subirait des actes d'intimidation et de persécution de la part de certains élèves. «Elle rapporte qu'on lui vole ses effets personnels. Maisle problème de trop a été ce bout de béton qui est tombé dans la cour. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux nous donne un aperçu de ce qui se passe ici.» Elle lance un appel aux autorités pour que le nécessaire soit fait le plus tôt possible. «Surtout que nous avons un ministre ici, en la personne de Vikram Hurdoyal. On espère qu'il va nous aider.»

Sollicité, un proche du ministère de la Fonction publique, géré par Vikram Hurdoyal, nous confie qu'une réunion s'est tenue jeudi aprèsmidi, impliquant le ministre lui-même et les ministères des Infrastructures nationales et de l'Éducation. «Nous avons déjà contacté un entrepreneur en bâtiment et ce dernier a promis que tout sera fait dans les plus brefs délais. Cette situation est dangereuse pour les enfants.»