Angola: Le ministre de la Justice souligne le consensus au sein de la Commission de réconciliation

Luanda — Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Francisco Queiroz, a souligné vendredi, à Luanda, le consensus atteint dans les tâches du processus de réconciliation en mémoire des victimes des conflits politiques enregistrés en Angola, entre le 11 novembre 1975 et le 4 avril 2002.

A l'issue de la première réunion de l'année, le gouvernant a déclaré à la presse qu'il s'agissait d'un consensus entre la Commission de réconciliation en mémoire des victimes des conflits politiques et le dossier 27 de Maio, également composé de membres de la Fondation 27 de Maio. En sa qualité de coordinateur de la Commission de réconciliation en mémoire des victimes des conflits politiques, il a indiqué que la commission recherchait la meilleure dénomination à donner aux victimes de la réaction et du propre Coup d'État du 27 mai. Le dossier 27 de Maio est celui qui a suscité le plus de débats. La Fondation demande la construction, séparément, d'un mémorial pour ces victimes de la tentative de coup d'État de 1977, en plus de l'inclusion d'anciens militaires dans la Caisse de sécurité sociale des FAA.

Construction d'un mémorial unique Quant au mémorial, le ministre a expliqué qu'il y avait consensus pour construire un mémorial unique pour toutes les victimes des conflits politiques survenus dans le pays, du 11 novembre 1975 au 4 avril 2002, dont la représentation sera faite par sections, qui illustreront le moment de chaque conflit.

Selon le responsable, le mémorial sera construit sur les pentes de Boavista, quartier de Sambizanga, à Luanda. Il obéira à certaines références à caractère culturel, anthropologique et angolais.

«L'équilibre entre ces deux types de victimes est un défi majeur pour la commission. Le fait d'être arrivé à ce stade et de constater qu'il existe ces deux types de victimes, constitue déjà un pas en avant. La façon dont nous allons gérer chacun est le travail que la commission continuera à effectuer », a-t-il souligné. Il s'est dit confiant à un résultat favorable, pour avoir noté chez les représentants des victimes des deux côtés, une volonté d'aider, donnant leur version des faits pour différencier les victimes de la réaction et du coup d'État en soi.

Promouvoir le consensus et la réconciliation Il a découragé l'utilisation possible de facteurs inappropriés et a préconisé que ce qui est positif soit présenté aux réunions, en faveur d'une solution constructive. Francisco Queiroz a réaffirmé que la Commission écouterait toutes les tendances et sensibilités, les comprendrait et les interpréterait bien et, sur cette base, favoriserait la réconciliation entre tous. Parmi les gains, il a souligné la rédaction d'un projet de loi qui est à l'Assemblée nationale (Parlement) pour l'attribution spéciale de certificats de décès des victimes qui n'ont pas encore enregistré leurs décès.