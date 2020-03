Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT entend créer des groupes thématiques

Selon le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, les groupes thématiques seront créés en lien avec les départements du secrétariat permanent et constitueront « des leviers de réflexion pour permettre au parti d'exercer avec efficacité une action salvatrice au bénéfice des populations ».

Le PCT tient les 29 février et 1er mars, la session inaugurale de son comité central issu du cinquième congrès ordinaire. S'exprimant à l'ouverture des travaux au Palais des congrès, Pierre Moussa a indiqué que le comité central devrait être le catalyseur de la réflexion. « Le comité central dont la session inaugurale qui s'ouvre ce jour consacre officiellement l'entrée en fonctions des nouveaux membres, est un organe dirigeant du parti dans l'intervalle des congrès. Il a la responsabilité première de l'exécution des décisions arrêtées par le congrès », a-t-il rappelé, précisant que le cinquième congrès a apporté au PCT une dose certaine de modernité.

En effet, les 727 membres du comité central planchent, entre autres, sur le programme d'activités et le budget 2020. Des documents déjà approuvés par le bureau politique qui s'était réuni récemment.

Le secrétaire général du PCT a également rappelé que ces assises se tenaient dans un contexte international caractérisé par des turbulences multiformes. Au plan national, Pierre Moussa a déclaré que le Congo est confronté à plusieurs défis dont la préparation de l'élection présidentielle de 2021 et la crise économique. « Ce contexte doit préoccuper à plus d'un titre le PCT et particulièrement le comité central qui a la charge de mettre en musique les pertinentes orientations politiques du cinquième congrès. Dans cette optique, les assises de la présente session inaugurale doivent déboucher sur une projection stratégique et opérationnelle qui permette au PCT d'affiner son organisation pour garantir au camarade Denis Sassou N'Guesso... une large et éclatante victoire à l'élection présidentielle de 2021 », a-t-il dit.

D'après lui, le dernier congrès a, sans doute, marqué une césure entre les cinquante années écoulées et celles à venir. Ce congrès a été, a-t-il estimé, un moment de renforcement du parti, de rassemblement des énergies et de raffermissement de l'unité. L'unité au sein du parti est, a poursuivi Pierre Moussa, la pierre angulaire, le socle sur lequel se construisent de nouvelles conquêtes et victoires. « A cette occasion solennelle, je rappelle aux membres du comité central et l'ensemble des membres du PCT, l'impérieuse nécessité d'observer la discipline, d'entretenir la cohésion et l'unité au sein du parti car ce sont là des facteurs clés de succès de toute entreprise, notamment politique. L'esprit de camaraderie entre nous doit l'emporter sur toute autre considération et la solidarité doit être démise », a-t-il martelé.

Il a, par ailleurs, déclaré que la loyauté à l'égard des partis alliés constituait un autre axe stratégique de leur combat commun. « Seuls, nous pouvons, certes marcher, mais ensemble nous irons sans doute plus loin. La perspective que le comité central va dessiner doit mettre un accent particulier sur le renforcement de l'alliance au sein de la majorité présidentielle. Cette importante coalition politique qui soutient fermement le camarade Denis Sassou N'Guesso doit être consolidée », a-t-il conclu.