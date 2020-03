Afrique du Nord: Les tempêtes de sable coûtent plus de 150 milliards de dollars an à la région MENA

Alger — Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) sont confrontés à une hausse de la fréquence et de l'intensité des tempêtes de sable causant des pertes économiques atteignant les 150 milliards de dollars annuellement, a indiqué la Banque Mondiale (BM) dans un récent rapport publié sur son site web.

Ces pertes annuelles correspondent à plus de 2,5 % du PIB pour la plupart des pays de cette région précise la BM dans un récent rapport intitulé Sand and Dust Storms in the Middle East and North Africa (MENA) .

En comparant la qualité de l'air dans la région MENA et dans d'autres parties du globe, on observe que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord présentent l'une des plus fortes concentrations au monde de particules en suspension PM2,5 et PM10 (a).

Les populations d'Iraq, d'Egypte et du Pakistan sont particulièrement exposées, avec respectivement 10.300, 15.500 et 30.000 décès prématurés par an dus à la mauvaise qualité de l'air, expliquent les experts.

Les études sanitaires sur lesquelles notre rapport s'appuie établissent un lien direct entre les broncho-pneumopathies chroniques obstructives et les concentrations élevées de poussière en suspension dans l'air.

Ces travaux, qui portent notamment sur les consultations en services d'urgences, montrent clairement que la poussière provoque et exacerbe l'asthme.

Au Koweït, par exemple, les tempêtes de poussière ont entraîné une hausse de 8 % des admissions quotidiennes aux urgences liées à cette pathologie sur une période de cinq ans. Dans le cas du Qatar, une autre étude citée dans le rapport met en évidence une augmentation de 30 % des crises d'asthme après un épisode venteux.

Des études prouvent que la poussière venue d'Afrique peut atteindre les Caraïbes et la Floride, et altérer la qualité de l'air dans tout le bassin caribéen.

Cependant, peu de travaux évaluent le coût des tempêtes de poussière et de sable à l'échelle nationale. Rien qu'en quantifiant une partie de ces coûts colossaux, la véritable ampleur du problème apparaît déjà, sombre et inquiétante.

Les Nations Unies lancent une nouvelle coalition pour lutter contre ce phénomène

L'altération des sols joue un rôle important, mais encore mal compris.

En Jordanie, par exemple, où les zones de pacage couvrent plus de 80 % du territoire, l'appauvrissement des sols est tel que le bétail ne peut plus paître dans les zones pastorales. L'érosion des sols et les tempêtes de poussière en période de sécheresse s'intensifient également.

Au Maghreb, région qui englobe les pays du nord-ouest de l'Afrique jusqu'au Sahara, l'effet combiné du surdéveloppement et des changements climatiques a entraîné une dégradation spectaculaire des sols.

Les Nations Unies ont lancé une nouvelle coalition pour lutter contre les tempêtes de sable et de poussière (a) avec l'objectif de faire connaître cet enjeu et de canaliser des ressources au profit de la région MENA.

Il est désormais possible d'envisager le financement de projets innovants de restauration à grande échelle pour lutter contre la dégradation des terres dans une région où les moyens de subsistance dépendent de la productivité des sols et où les plus démunis sont les plus vulnérables.

L'amélioration des systèmes d'alerte, tant au sol que par satellite, est essentielle pour obtenir de meilleurs résultats sur le plan de la santé.