Madagascar: "Talenta School" Ampahimanga - Une école de football pour le développement durable

« Tanjona lova ezaka ho tafita » (Talenta) School est une école de football qui s'installe dans la commune rurale d'Ampahimanga, district d'Arivonimamo. Une initiative de Miora Rajaonesy, fondateur du club "Akademia" de Toamasina.

Par vocation, "Talenta School" Ampahimanga initie les enfants de six à 15 ans au ballon rond. Pourtant, cette école de foot ne se limite pas seulement à ce point. Au-delà du football, selon son fondateur Miora Rajaonesy, un passionné, la mission de "Talenta School" est également d'assurer l'avenir de ces enfants en leur inculquant une bonne éducation. « Nous les encourageons dans leurs études, en donnant ce dont ils ont besoin. D'ailleurs, nous avons une collaboration étroite avec les établissements publics locaux. Certains d'entre eux ont pu aller à l'école avec l'appui de ce projet. Outre le football et l'enseignement en général, on les informe aussi sur l'écologie et le civisme » a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse ce jeudi. Ampahimanga est un projet pilote, et son objectif est de dupliquer l'initiative dans les autres communes rurales.

Le projet a commencé en août 2018 et affecte désormais 97 enfants dont 45 jeunes filles. Cela est dû, grâce à sa collaboration avec "Madagascar Discovery Agency" (MDA), son partenaire officiel. « C'est un vrai plaisir de s'associer avec Talenta School Ampahimanga, puisque notre agence a toujours été dans le combat social, notamment pour l'égalité et l'équité. Le projet qui a été apporté par le fondateur est vraiment intéressant et essentiel car il relie le sport et l'éducation pour l'émergence des zones rurales » a souligné le directeur de MDA, Davy Marechal.

"Talenta School" avait déjà organisé une levée de fonds comme « Un ami, un ballon » pour récolter des matériaux sportifs et « Un T-shirt, un cahier » pour les fournitures scolaires des enfants. Ce soir, Miora Rajaonesy de sa collaboration avec Adolphe Benera alias Dodol, un ancien joueur de l'équipe nationale et également un talentueux artiste, organiseront une soirée « Talenta Night » au Kudéta Carlton Anosy à partir de 19h. Cependant, "Talenta School" sollicitera les invités à parrainer et à accompagner ces enfants dans leur scolarité. Ce serait également une occasion pour que tout le monde de connaître davantage l'école. D'ailleurs, il y aura des ventes aux enchères d'équipements sportifs des footballeurs internationaux qui s'associent avec le projet, comme les maillots de Thomas Fontaine, de Matteo Guendouzi, de Jeremy Ebobisse, des joueuses du Paris Saint-Germain (PSG), ainsi que des ballons du PSG, des crampons de Dodol. En outre, il y aura des lots surprises qui cette fois-ci seront distribués.