Algérie: Coronavirus - Aucun nouveau cas n'a été enregistré

Alger — Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a affirmé samedi qu'aucun nouveau cas de coronavirus (Covid-19) n'a été enregistré en Algérie à ce jour, rappelant qu'il y a eu un seul cas confirmé de cette maladie: un ressortissant italien qui a été transféré, en bon état de santé, vers son pays vendredi soir.

Le ministère de la Santé a rappelé que la plateforme téléphonique mise en place, accessible au numéro vert 3030, joignable sur le téléphone fixe et mobile H24 et 7/7 jour et animée par des médecins, "permet d'avoir des informations sur le Covid-19, des conseils sur les mesures préventives et au besoin d'autres orientations".

Dans son communiqué, le ministère a recommandé aux citoyens de "respecter les règles d'hygiène des mains, par le lavage fréquent et soigneux des mains à l'eau et au savon liquide, ou par friction avec une solution hydro-alcoolique, de respecter les règles d'hygiène respiratoires par l'utilisation de mouchoirs en papier à usage unique en cas de toux et d'éternuement, et de consulter rapidement un médecin devant tous signes respiratoires avec difficultés à respirer en veillant à lui signaler le séjour et l'historique de son voyage (pays ou circule le virus)".