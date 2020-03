Madagascar: GEM - Thierry Rajaona, élu nouveau président

Le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM) a son nouveau président suite à une élection qui s'est tenue hier lors d'une Assemblée générale. Il s'agit de Thierry Rajaona, qui est l'associé-gérant fondateur du groupe FTHM Conseils ainsi que le PCA de Sipem Banque.

Il remplace ainsi Noro Andriamamonjiarison. Par contre, Thierry Rajaona fait partie des vice-présidents du GEM avant d'être élu à la tête de ce groupement le plus ancien et le plus représentatif du secteur privé à Madagascar. Parmi ses priorités, il a évoqué entre autres, la restauration d'un dialogue public-privé. En effet, « il y a de nombreux défis qui attendent le Groupement des Entreprises de Madagascar, pour ne citer que les questions de fiscalité, d'énergie et d'infrastructures.

En outre, il faut respecter l'éthique des affaires à Madagascar car on constate trop de pratiques prédatrices dans le monde des affaires. La lutte contre la corruption doit être également renforcée, sans oublier le développement d'une concurrence saine et la promotion d'un travail décent », a-t-il évoqué. Par ailleurs, « la réorganisation interne du GEM s'impose », a enchaîné le nouveau président. Quant à l'ancienne présidente du GEM, Noro Andriamamonjiarison a soulevé que les négociations sur deux grands points ont connu un succès durant ses mandats. Il s'agit de la non application du système ACD (Advance Cargo Declaration) par un prestataire étranger, la société ATPMS, dans les ports à trafic international et de la mise en place du Fonds Malgache de Formation Professionnelle (FMFP).