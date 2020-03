Madagascar: Sempiternelle pauvreté dans l'Androy - Des habitants dénoncent « une situation voulue et prolongée »

L'eau de la rivière Ifaho, RN10 et RN13 sont les clés de voûte du développement de l'Androy selon la population locale. « Des solutions pérennes qu'elle propose aux dirigeants du pays au cas où ces derniers se demanderaient encore comment faire pour changer la donne dans cette partie du pays ».

Les fils et filles de l'Androy ont exprimé leur soif de développement et de changement. « Nous avons besoin de développement car notre région est loin derrière les autres. Et lorsque nous parlons de développement, nous voyons mal un stade manara-penitra dans le décor. Il y a plus urgent et il ne suffit pas d'être un cerveau comme on aime le dire actuellement pour s'en rendre compte. Même illettrés que nous sommes ici dans l'Androy, nous sommes capables de comprendre qu'il faut autre chose pour nous développer » avance Solo (nom d'emprunt), un quinquagénaire d'Ambovombe.

En effet, la situation de précarité et de sempiternelle pauvreté commence à être lourde pour une frange de la population. « Je ne comprends pas pourquoi avec tous les financements que le Sud reçoit chaque année et avec tous les tapages médiatiques sur l'urgence d'initier le développement dans l'Androy, on en est encore là actuellement » s'est indignée Evelyne (nom d'emprunt), fonctionnaire travaillant dans un service public de Tsihombe. « Une situation quelque part voulue aussi bien par l'Etat que les organismes œuvrant dans l'humanitaire qui pullulent et qui bénéficient de financements - faramineux - chaque année grâce à notre pauvreté » selon un défenseur des droits des enfants et de la femme qui a préféré taire son nom par peur de représailles.

Pistes. Vu la situation, la population propose des solutions qu'elle juge « pérennes » et qui devraient permettre de faire de l'Androy une région « émergente ». La première fait référence à faire table rase des problématiques d'approvisionnement de l'eau dans l'Androy. « Pourquoi ne pas ramener l'eau de la rivière Ifaho à une centaine de kilomètres d'Ambovombe via des pipelines ? Selon des études, il faut environ 365 millions de dollars pour concrétiser le projet et en finir une bonne fois pour toute avec le kere, la sécheresse et la pauvreté dans l'Androy.

En effet, si ce projet est réalisé, nous aurons de l'eau pour la survie et nous en aurons également pour l'agriculture et l'élevage » a interpellé le défenseur des droits des enfants et des femmes d'Ambovombe. Interpellation partagée par Paul Sambo, leader traditionnel qui a noté: « Si l'on veut vraiment initier le développement dans l'Androy, il faut résoudre la problématique d'approvisionnement en eau. Et la solution, la vraie se trouve à Ifaho ».

Le leader traditionnel de proposer la « réhabilitation des routes nationales numéro dix (RN10) et numéro 13 (RN13) » comme deuxième solution. « Même avec la raréfaction de l'eau de pluie, notre région arrive à avoir de bonnes récoltes. Le fait est que le piteux état des deux routes nationales empêchent l'évacuation les produits de notre terroir et le déplacement de la population » a ajouté Paul Sambo. Avant de préciser que « le mauvais état des RN10 et RN13 provoque l'enclavement de l'Androy ». Avec de telles pistes de solutions et compte tenu de la situation de sempiternelle pauvreté, ne serait-il pas temps de revoir les plans de développement de l'Androy. En tout cas, à aucun moment, les personnes interviewées n'ont exprimé comme priorité de développement la construction d'un stade "manara-penitra".