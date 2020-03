Madagascar: Fuite de Raoul Arizaka Rabekoto - Un responsable arrêté

L'ancien DG de la Cnaps aurait bénéficié d'une aide pour quitter le pays malgré son IST.

Publication ce matin à 10 heures, au Palais des Sports, de la liste des sociétaires des Barea retenus pour le match contre la Côte d'Ivoire. C'est le coach Nicolas Dupuis qui va annoncer les noms des 23 joueurs. En revanche, il faut s'attendre à l'absence du président de la Fédération malgache de football (FMF) Raoul Arizaka Rabekoto qui est « wanted ». Le Bianco de « demander le concours de la Force publique en vue de rechercher et de procéder à son arrestation ». Il est donc peu probable que le concerné se présente ce jour à Mahamasina. Il n'est pas sûr non plus qu'il participera à la réunion mensuelle de la FMF, mardi prochain.

Mariage. Sauf report de l'événement, il est même peu probable que l'homme assiste au mariage religieux de sa fille prévu le 07 mars prochain à Mahamasina avant la fête au complexe de la Cnaps à Vontovorona. En effet, il serait bel et bien à l'extérieur, en dépit de l'Interdiction de Sortie du Territoire (IST) délivré à son encontre par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, suite à la lettre émanant du chef du ministère public du Pole Anti-corruption (Pac) du second degré d'Antananarivo.

Corruption. On croit savoir qu'un responsable vient d'être arrêté pour avoir aidé Raoul Arizaka Rabekoto à quitter le pays en catimini. Selon la même source, celui-ci serait passé aux aveux. Reste à savoir si d'autres complices sont impliqués dans la fuite à l'étranger du président de la FMF car il est difficile de croire qu'une personne ait réussi à le faire tout seul. A l'instar de la cavale de l'ex-député Leva, il y aurait de fortes suspicions de corruption derrière la sortie du territoire de l'ancien DG de la Cnaps qui n'est pas passé par la police de l'air et des frontières. Il est parti, PAF !