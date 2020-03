Madagascar: Mahajanga - Le bord du Village Touristique éclairé par Enelec

La Cité des Fleurs est sans doute la première destination touristique du pays. Mahajanga est connu à travers le monde et le pays par son bord de mer où des milliers de touristes affluent la nuit tombée. Depuis quelques années, le bord du Village touristique renaît de ses cendres.

Lieu de balade et des sports de plage lors des week-ends, ENELEC a offert 20 lampadaires solaires pour éclairer le Village touristique pour permettre aux Majungais et aux visiteurs de profiter des activités nocturnes. L'inauguration de ces infrastructures s'est tenue mercredi 26 février dernier. Cette action entre dans l'atteinte des objectifs de développement durable par la société dont l'utilisation des énergies propres et d'un coût abordable.

Un des acteurs économiques majeurs dans le pays, le groupe Filatex, en tant qu'entreprise citoyenne, n'oublie pas la communauté avec qui elle travaille. « Ce travail est le fruit de la collaboration entre la société ENELEC et la commune Urbaine de Mahajanga. Cela va contribuer à l'embellissement de la ville, à l'amélioration de la sécurité sur cet axe, et n'augmente pas les charges mensuelles car il n'y a pas d'abonnement mensuel à payer » a souligné, Tanteraka Rakotoarisoa responsable RSE du groupe Filatex. Majunga est la quatrième ville ayant bénéficié de cette dotation par ENELEC après Antananarivo, Antsiranana, Morondava. D'autres villes vont s'ajouter à la liste, comme Toamasina et Toliara.