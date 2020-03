Madagascar: Tennis - Circuit africain U14 grade 1 étape 2 de Madagascar - Miotisoa et Mahefa champions

Miotisoa Rasendra et Mahefa Rakotomalala ont été expéditifs à Ilafy. Ils sont sacrés champions du tournoi grade 1 U14 de Madagascar et se positionnent dans le top 3 du classement africain.

Une démonstration de force. Mahefa Rakotomalala et Miotisoa Rasendra ont survolé la deuxième étape du tournoi du circuit africain U14 grade 1 qui s'est achevé hier au club olympique de Tananarive (COT) à Ilafy.

Miotisoa Rasendra, déjà gagnante de la première étape, a récidivé. Elle s'est imposée une seconde fois en finale devant l'Egyptienne Adel Ahmed Malak en deux petits sets (6/1 6/3).

Une rencontre dominée par la Malgache, de long en large, qui s'est montrée offensive durant toute la rencontre.

« C'était vraiment bien de gagner deux fois à domicile. Gérer ces deux tournois était assez difficile mais la famille et le public étaient là. Maintenant, je vais bien préparer les championnats d'Afrique qui se joueront à Madagascar dans moins d'un mois » , rappelle Miotisoa Rasendra qui remonte dans le top 3 du classement africain.

Revanche

Chez les garçons, Mahefa Rakotomalala, qui a été battu par le Zimbabwéen Takura Mhwandagara durant le championnat d'Afrique australe par équipes en Namibie en janvier a pu prendre sa revanche. Il s'est imposé devant cet adversaire en finale en deux sets nets (6/0 6/1). Un match agréable à regarder avec un excellent niveau de jeu. Au passage en demi-finale, Mahefa a surclassé le Congolais Eytan Miessen en deux sets (6/1 6/1).

Cette victoire de Mahefa Rakotomalala sur Takura Mhwandagara , numéro quatre africain du moment, représente une vraie performance. Il remonte de la septième à la troisième place au classement africain.

« C'est mon deuxième titre dans un circuit africain U14 après celui de Nairobi en décembre 2019. Je suis personnellement satisfait de ma prestation et cette victoire contre Takura Mhwandagara me motive vraiment pour le reste de la saison. Je serai au repos pendant deux ou trois jours et je m'entraine pour préparer le championnat d'Afrique », explique Mahefa Rakotomalala.

Pour la Fédération malgache de tennis (FMT) la satisfaction est au rendez-vous.

« À croire que nous sommes bénis des Dieux car de fortes pluies avaient accompagnés le début du premier tournoi et on a terminé avec le beau temps. Pour la première fois la confédération africaine de tennis nous a octroyé un tournoi de grade 1, ceci grâce à la réussite des organisations précédentes. Grâce au Club Olympique de Tananarive, Orange, le ministère de la jeunesse et des sports, tout le staff de la FMT et le juge arbitre international Bernard Thomas de Maurice, ces deux tournois étaient une réussite et je tiens à les remercier du fond du cœur. En tant que premier responsable du tennis malgache, je suis fier et content que Miotisoa et Mahefa Anthony aient gagné, ils étaient au dessus du lot et en général les joueurs malgaches ont eu de bons résultats. Je les félicite personnellement. Je vous donne rendez-vous au championnat d'Afrique des jeunes U14 qui se déroulera du 18 au 28 mars à l'ACSA », explique Stéphane Rakotondrainibe, président de la Fédération malgache de tennis.