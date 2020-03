Madagascar: Rallye - Les R5 entrent en jeu

C'est le début d'une nouvelle ère. Deux voitures de dernière génération devraient faire leur apparition, cette saison. D'un côté, une Peugeot 208. De l'autre, une Ford Fiesta. Depuis quelques temps, les rumeurs vont bon train, sur l'arrivée probable de plusieurs R5.

À coup de détails dévoilés en compte-goutte et de photos publiées (puis supprimées dans la foulée) sur les réseaux sociaux, ces bruits de couloir ont pris de l'ampleur. À tel point qu'aujourd'hui, on peut affirmer que ces machines entreront bel et bien en jeu prochainement. Pour preuve, une présentation officielle de la Peugeot 208 est prévue pour le mois de mars.

À qui appartiennent-elles ? Cette question est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines. Les indices ne laissent que peu de doute, sur l'identité des pilotes qui les ont importées. Toutefois, ils préfèrent garder l'anonymat pour l'instant. Et on respecte leur choix.

Que vaut une R5 en termes de performances ? La fiche technique d'une 208 laisse bouche bée. 280 ch de puissance, 400 Nm de couple, sans oublier la liaison au sol affutée au maximum. D'un point de vue sportif, l'arrivée de ces deux bolides tirera la compétition vers le haut. Et ce, sachant qu'on s'approche encore un peu plus du sommet.

Pour précision, la R5 est la catégorie la plus avancée. Au-dessus, l'on retrouve les voitures du WRC (ndlr : WRC3, WRC2 et WRC1). D'un point de vue marketing, bon nombre de sponsors aimeraient y inscrire leurs logos.

Un énorme coup de pub, vu que ces machines seront sous les feux des projecteurs durant toute l'année. Ce qui implique un soutien conséquent de la part de ces partenaires pour les équipages. Et d'un point de vue spectacle, ce serait tout simplement un régal pour le public. Au final, tout le monde y trouvera son compte.

Qu'en est-il des Swap ? Une R5 entre parfaitement dans les balises de la FIA, d'après les informations recueillies auprès de la Fédération du Sport Automobile de Madagascar. Aucun souci d'homologation à ce sujet. Concernant les « swap » (ndlr : châssis et moteur issus de différents constructeurs), ils seront aussi autorisés à partir de cette année. Sous certaines conditions néanmoins, afin d'assurer la sécurité. On parle uniquement des « swap » produits à l'étranger, par des boîtes spécialisées qui garantissent leur efficacité. Et ils devront impérativement être accompagnés d'une fiche détaillée.