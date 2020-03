Algérie: Justice - La modernisation et l'amélioration de la performance du secteur en débat

Alger — Le ministère de la Justice a organisé samedi à Alger une réunion qui a regroupé les cadres de l'administration centrale et les présidents des Cours et des Procureurs généraux pour débattre de l'amélioration de la performance et de la modernisation du secteur.

Supervisant les travaux de cette rencontre, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a indiqué que cette rencontre "vise à débattre des moyens pratiques à même d'améliorer la qualité et le rendement de l'action judiciaire, et développer la performance de la Justice notamment dans son volet relatif à l'accessibilité. Il s'agit aussi d'évaluer le processus de modernisation de la Justice en prévision de la généralisation de la numérisation de l'action judiciaire".

Dans leurs interventions à l'ouverture des travaux de cette réunion, des Procureurs généraux ont soulevé une série de préoccupations et des propositions, axées notamment sur l'importance de développer la ressource humaine dans le secteur.

D'autres participants ont mis l'accent sur la mise en place d'un mécanisme pour connecter les structures judiciaires aux services de l'état civil de toutes les communes du pays ainsi qu'au service des empreintes digitales relevant du ministère de l'Intérieur, outre la généralisation des convocations par SMS en accordant à cette mesure une base juridique par la modification du code de procédure civile et administrative.

Les participants ont mis l'accent sur l'impératif de créer une base de donnée regroupant toutes les lois et les amendements et la mettre à la disposition des magistrats pour faciliter leur travail, ainsi que le raccordement électronique entre les experts agréés, notamment dans la médecine légale, le foncier, le comptabilité, le parquet et le greffe dans l'échange des rapports pour gagner du temps, outre la création d'un centre national de traduction juridique et judiciaire qui sera lié à toutes les instances judiciaires.

Les intervenants ont également appelé à la modernisation et à l'actualisation des textes juridiques, et à la conception d'applications pour la gestion des bibliothèques et des archives au niveau des tribunaux et des cours.