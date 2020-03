Tunisie: Mes odyssées en Méditerranée - La sculpture «Didon, Elyssa, Yammouna» de Girolamo Palmizi offerte à la faculté des Lettres !

La faculté des Lettres de l'Université de La Manouba est un espace ouvert au dialogue des cultures, des langues et des religions, comme en témoigne la présence de nombreux étudiants d'universités partenaires étrangères, notamment italiens, venus en Tunisie pour approfondir l'étude de la langue arabe mais pas seulement, pour en savoir plus aussi sur le «laboratoire Tunisie», un pays qui a toujours soutenu depuis la nuit des temps le dialogue et la différence culturelle et religieuse.

L'université, la faculté des Lettres, et le département d'Italien plus particulièrement s'inscrivent donc dans cette politique du dialogue, grâce à l'ouverture d'innombrables cours de langues étrangères comme le coréen, le turc, l'hébreux, le portugais, le sicilien... à côté des principales langues comme l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand et bien évidemment l'italien. Des cours d'arabe sont aussi dispensés pour les étudiants étrangers, sans oublier la «Chaire Sicile pour le Dialogue des Cultures et des Civilisations» fondée à la faculté des Lettres en 2016, la première chaire universitaire au monde qui assure l'enseignement de la langue et de la culture siciliennes et promeut le dialogue inter-culturel et inter-religieux entre les deux rives de la Méditerranée.

La faculté des Lettres de La Manouba offre également un master en histoire comparée des religions, et ce, en vue du renforcement du dialogue interreligieux et de la connaissance de l'autre.

Un autre master soutenu par l'Union européenne, verra le jour bientôt, il s'agit d'un master spécialisé sur les mouvements migratoires en Méditerranée. Dans tout cela et plus encore, l'université de La Manouba occupe une place importante et assez centrale en Tunisie, comme en Méditerranée.

La statue de Mahatma Ghandi à droite et désormais celle d'Elyssa à gauche à l'entrée du campus universitaire annoncent au visiteur la véritable vocation de la faculté des Lettres de La Manouba, c'est-à-dire celle du dialogue et de la paix entre les différentes communautés.

C'est exactement dans ce contexte que le département d'Italien de la Faculté des Lettres de l'Université de La Manouba, avec la collaboration de l'ambassade d'Italie, a salué avec beaucoup d'enthousiasme la donation de l'œuvre «Didon, Elyssa, Yammouna» de Girolamo Palmizi, inaugurée le jeudi 27 février au campus universitaire, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour ce, que la figure d'Elyssa représente pour le monde et en particulier pour la Tunisie, l'Italie et toute la Méditerranée, en tant que fondatrice légendaire et première reine de la ville de Carthage, arrivée en terre d'Ifriqiyya en 814 avant J.C. depuis la ville de Tyr en Phénicie (aujourd'hui le Liban).

Deuxièmement, pour le message que le personnage de Didon en tant que femme, veut projeter, une figure porteuse de dialogue, de paix et d'unité entre les différentes rives de la Méditerranée.

Après "Mare Nostrum" et "Les piliers de la terre", des projets qui ont conduit à la création des ponts-sculptures entre la Sicile et la Tunisie, Mimmo Palmizi repropose avec "Yammuna" d'établir un autre lien entre le Liban et la Tunisie, entre Tyr et Tunis plus précisément.

Yammouna identifie le bassin méditerranéen, convertissant le sens latin d'»appropriation» (Mare Nostrum) dans un mot libanais qui traduit une aspiration, un espoir, le partage.

La traduction en caractères alphabétiques phéniciens-puniques s'imprime dans la matière d'acier corten, réussissant à créer une conciliation entre sa forme et sa direction. L'artiste n'érige pas de sculptures, mais il réalise l'œuvre en reliant le passé et le présent, actualisant le passé dans une installation territoriale, dont l'ample souffle désigne toute forme de possibilités qui nient la division et l'appartenance.

Géants et titans, protégeant un espace humain universel, les deux présences métalliques ouvrent les portes à la dimension mentale - absolue - de la réception, de la migration, de l'errance.

Quelle est la signification de cette action artistique ? La définir serait réductif, parce qu'elle imposerait des limites...

Conçue avec une hauteur de 2 mètres et 35 cm, le travail est dédoublé dans ses composantes : Elyssa à Tyre, Elyssa à Tunis. Formellement, les deux structures se décomposent en éléments ondulés qui se projettent dans leur réciprocité.

Elyssa regarde la mer, la mer regarde Elyssa.

C'est un duel qui rappelle la Renaissance et sous-tend le poids de l'annulation, de l'éradication, de la contamination culturelle. Un pont, celui pensé par Mimmo Palmizi, qui incarne la figure de Didon-Elyssa dans une perspective d'évasions et de retours, d'illusions, de certitudes. C'est la volonté de réduire les distances et de marcher sur le « passage» affectant l'artiste.

«Pontos et Pons », le Pont, entendu comme une liaison et une mer ouverte. La relation linguistique, entre le terme grec et latin, se chevauche entre rapprochement et traversée.

Intériorité et extériorité rentrent dans une dialectique silencieuse, rapprochant le fini et l'infini au toucher de l'horizon. L'artiste n'atteint pas le personnage d'Elyssa par un processus déductif, il commence par l'élever à la métaphore physique du temps présent, de l'histoire et de sa répétition cyclique et dramatique récupérant Sa Sainteté ambiguë de Réfugiée et Fondatrice, qui gère l'inconnu à travers les éléments de la nature.

Mythe-réalité, eau-terre, oubli-lumière, ici-ailleurs...

Palmizi interprète la figure féminine mêlant à sa maîtrise technique et à sa perspicace capacité la relation du lieu/non-lieu.

L'artiste semble vouloir imploser ce qui s'exprime alors en « regardant vers... ».

Sacré et sacrifice. Hier, comme aujourd'hui, la mer est un moyen d'ouverture ou de fermeture, d'acceptation ou de rejet. De la condition d'exilé, tragiquement actuelle, Palmizi parcourt à rebours les itinéraires, dont la valeur cathartique qui transforme la douleur en espoir...