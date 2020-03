Tunisie: Brève Anthologie de la liberté - Pour accompagner l'œuvre d'Inkman

Un livre gratuit fait écho à la sculpture du jeune artiste Inkman, «Liberty-Liberté». Il est signé par 21 auteurs. Des textes, soit inédits, soit tirés d'ouvrages déjà parus aux Editions Cérès.

Depuis le mois de janvier, les passants de l'avenue Bourguiba ont dû remarquer l'installation dans l'espace public, sur la terrasse de l'hôtel Carlton, face au ministère de l'Intérieur, d'une sculpture en acier aux tons argent. L'œuvre s'intitule « Liberty-Liberté », elle est signée par le jeune street-artiste tunisien Inkman. La sculpture, belle et élancée, donne à voir des formes de la calligraphie arabe entremêlées, entrelacées, enchevêtrées... Tout comme les hommes et les femmes rassemblés par milliers sur cette artère principale de la ville pour crier les slogans de la liberté il y a près de dix ans. Un certain 14 janvier 2011.

En écho de cette œuvre, Cérès Editions, propriétaire de l'hôtel Carlton, vient de publier une brève anthologie de la liberté. Des textes d'auteurs, soit inédits, soit issus d'ouvrages parus chez Cérès au lendemain du 14 janvier. Tous traitent de la Révolution tunisienne et de la Liberté, avec le même espoir de jours meilleurs à venir que la sculpture d'Inkman. Hedia Baraket, Sophia Baraket, Olfa Belhassine, Iadh Ben Achour, Karim Ben Smail, Lina Ben Mhenni, Kamel Daoud,Mohamed Kerrou, Hamadi Redissi, Abdelwahab El Meddeb, Mohamed Sghaier Ouled Ahmed, Thameur Mekki... et bien d'autres encore sont les signataires des textes de cette anthologie.

Voici ce qu'écrit l'éditeur Karim Ben Smail après la fuite de Ben Ali : «Puis dans mon bureau avec Samy (Menif), cette question que nous nous posions pour la première fois de notre carrière : « On peut enfin publier ce que l'on veut... Alors, on fait quoi ? ».

Tout un champ d'impossibilité s'évanouissait.

Il a fallu un moment pour se ressaisir, se dire « ok », on s'adapte à ce qui vient, allons d'abord vers ce que nous ne pouvions pas faire hier, vers _Z_ ce caricaturiste génial et clandestin, auquel j'ai envoyé un mail et qui m'a répondu «Laissez-moi d'abord me renseigner sur vous » ».

Ce livre de 95 pages est gratuit, il n'est pas commercialisé. Il sera expédié aux clients de la maison d'édition lors d'une prochaine commande. Il suffit d'en faire la demande à la librairie en ligne de la maison d'édition.