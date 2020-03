Cote d'Ivoire: Gestion d'entreprise - Plusieurs administrateurs de société d'état se forment

Les administrateurs de société d'état, étaient en formation les 24 et 25 février 2020, à Azalai Hôtel à Marcory.

Initiée par l'Institut National des Administrateurs de Côte d'Ivoire (INADCI), cette formation qui a enregistré 21 participants, portait sur l'analyse des états financiers par les acteurs de la gouvernance d'entreprise, au regard des normes, du nouveau référentiel comptable en vigueur.

Le thème est : « Analyse des états financiers par les acteurs de la gouvernance d'entreprise au regard du Syscohada Révisé ».

Le but était d'informer et de former les participants sur l'importance de l'information financière, la réglementation comptable, afin de leur faciliter la prise de décision en matière d'arrêté de compte.

A l'occasion, le formateur Koné Drissa, Expert-Comptable, Président de l'Ordre des Experts Comptables, a insisté sur l'importance de cette formation.

« C'est un secret de Polichinelle, l'entreprise pour être performante et créer de la valeur, a besoin d'avoir à sa tête des administrateurs bien formés », a-t-il souligné.

Avant d'ajouter : « L'INAD-CI, se bat pour la professionnalisation du métier d'administrateur en Côte d'Ivoire, mais aussi, pour constituer un cadre d'échanges d'expériences et de promotion des bonnes pratiques de gouvernance des entreprises, établir une interface avec les pouvoirs publics et toutes les autorités ou organisations intéressées par l'activité des administrateurs de société et élaborer un vivier d'administrateurs indépendants par le biais d'un programme de Certification des Administrateurs de Sociétés ».