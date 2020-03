Burkina Faso: Fasofoot (23e journée) - La vraie fausse démission de Saboteur

La défaite, 1-2, du Rail club du Kadiogo face à l'AS Sonabel le samedi 29 février 2019, a failli emporter avec elle son entraîneur Drissa Malo Traoré Saboteur.

Le coach des Faucons n'a pas apprécié les remontrances faites à un de ses fauconneaux par un responsable du club à mi-temps de la rencontre. A la fin du match, Saboteur a rendu le tablier, avant de revenir sur sa décision, dans les vestiaires, suite aux supplications des joueurs et de son président.

Tel le faux départ du Mogho Naaba, les journalistes présents au stade du 4-Août le samedi 29 février, à l'issue de la rencontre AS Sonabel # RCK, pensaient tenir un scoop avec la démission fracassante du coach des chemineaux, Drissa Traoré Saboteur.

Cette exclusivité a fait long feu, car elle a tenu juste le temps que les dirigeants et les joueurs ramènent leur technicien sur... les bons rails.

Etait-le la contreperformance de trop pour Saboteur ? Que nenni. Ce fut la conséquence d'une immixtion dans ses choix, que le doyen des entraîneurs burkinabè (72 ans) n'a pas supporté.

«Il y a quelque chose qui ne va pas au sein du RCK et surtout au niveau des dirigeants et spécifiquement de son vice-président (Sidibé Amadou, ndlr). Il est venu dans notre vestiaire à la mi-temps. Il a pris la parole et il s'est mis à insulter un de nos défenseurs (ndlr, le latéral gauche Modibo Ladji Paré).

Il a dit que le joueur ne vaut rien et qu'il ne faut pas attendre d'encaisser un autre but avant d'opérer des changements ; alors qu'on avait déjà prévu des réaménagements tactiques. Compte tenu de ce comportement du vice-président, j'ai dit au président (ndlr, Ibrahim Yanogo) que je démissionne, quelle que soit l'issue du match.

Le président a dit de mettre un joueur ; on l'a mis et c'est ce joueur (Bruno Bado) qui a occasionné le but de la défaite. Je démissionne, je ne peux pas travailler dans cette pagaille-là».

La bombe lâchée par Saboteur a été vite désamorcée car le président Yanogo et ses joueurs, ont supplié le «Vieux» de reconsidérer ses propos et de rester toujours dans la locomotive du RCK.

S'il a accepté cette requête, l'homme, risque d'instaurer désormais sa propre ligne de conduite et les dirigeants du club devront s'y soumettre. Le Rail a perdu face à l'AS Sonabel par 2 buts à 1.

A l'ouverture du score de Walid Mohamed Guira pour les Electriciens (1-0 à la 4e mn) Aboubacar Sikidi Traoré avait très vite remis les pendules à l'heure (1-1 à la 8e mn).

Mais Stéphane Bandé a permis à l'ancienne formation de Mousso Ouédraogo dit Mourinho de remporter le gain du match. Drissa Traoré ne sera donc pas le 10e coach à quitter le navire avant la fin du Fasofoot.