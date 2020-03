Cote d'Ivoire: Sécurité et maintien de la paix - Le ministre Vagondo compte sur la complicité entre police et population

Le général Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité et de la protection civile, a mis à profit la cérémonie de clôture du séminaire de réflexion des services de la police nationale à Yamoussoukro, pour partager sa vision de ce corps avec ses hommes, ainsi que les grands défis qui attendent d'être relevés en 2020.

Une année qu'il a qualifiée d'exceptionnelle eu égard à l'élection présidentielle qui devra être sécurisée, en dehors des lourdes missions régaliennes de protection des biens et des personnes et de maintien du climat de paix et de cohésion sociale sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire.

Le général Vagondo Diomandé a salué ses hommes pour leur esprit de famille, pour leur professionnalisme, leur sens du sacrifice au quotidien pour les populations et leur engagement.

Car c'est grâce à eux que « le pays est en paix » et que « la population ivoirienne et tous ceux qui vivent sur notre territoire peuvent dormir en paix et vaquer à leurs occupations sans inquiétude ».

Le ministre de la Sécurité et de la protection civile a, en outre, expliqué à ses collaborateurs que c'est au nom de cet esprit de famille et de complicité qu'il n'a pas souhaité, dès son arrivée, faire bouger les pions comme il est de coutume chez certains responsables.

« Je tiens à le dire pour que chacun de vous comprenne que le mécanisme de gestion que j'ai voulu et que je veux mettre en place et que j'ai toujours choisi de mettre en place partout où je me suis trouvé, c'est un commandement participatif.

Parce qu'il s'agit des hommes, il faut faire en sorte que les hommes que vous gérez adhèrent aux choix que vous faites mais avant d'y adhérer il faut qu'ils comprennent », a-t-il précisé.

Vagondo Diomandé a expliqué que les quelques aménagements techniques intervenus il y a 5 mois après sa nomination à la tête dudit ministère, répondent à deux soucis: la régularisation de la situation des intérimaires qui sont à ces postes depuis un bon moment et le remplacement des responsables admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

« J'ai toujours voulu d'une police non seulement au service des populations, proche des populations mais aussi une police respectée, une police qui inspire la confiance, et c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est ensemble que l'héritage qui nous a été légué par les ainés, devra être géré », a-t-il dit.

Dans ce souci de mettre en place un commandement de proximité, le ministre de la Sécurité et de la protection civile entend redynamiser les relations police-population qui apparaissent comme une arme supplémentaire pour l'efficacité de la police.

Des moyens conséquents vont être donnés aux Comités. De même qu'il promet de renforcer les cellules violences basées sur le genre (VBG) qui sont installées au sein de chaque commissariat.

« Les hommes que vous commandez doivent vous faire confiance, les hommes que vous commandez doivent savoir qu'ils peuvent compter sur vous à chaque fois car le métier de policier est difficile. Chaque jour que Dieu fait, vous êtes au front, vous pouvez sortir de chez vous le matin et ne pas rentrer le soir.

Vous devez vous sentir soutenus et vous avez mon soutien », a-t-il rappelé. En contrepartie de ce soutien et de cet engagement à améliorer les conditions de vie et de travail, il a souhaité beaucoup plus de professionnalisme, avant de révéler que grâce au travail du service Enquête, nombre de brebis galeuses de la corporation ont été mises hors d'état de nuire.

Aux participants, il a en outre promis que les recommandations de ce séminaire de réflexion ne resteront pas dans les tiroirs.

Pour sa part, le général Kouyaté Youssouf, directeur général de la police nationale, a félicité l'ensemble des participants pour la qualité des résultats des réflexions du séminaire.

"Ce travail d'équipe permettra d'améliorer davantage la qualité des prestations des services de la police nationale", a-t-il souligné avant d'ajouter que les recommandations de ce séminaire seront traduites en matrice d'actions qui seront présentées au ministre.