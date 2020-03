Sénégal: Le Bocuse d'Or du meilleur chef cuisinier sénégalais revient à Sokhna Mbaye

On connaît le meilleur chef cuisinier du Sénégal. Ce samedi, la première cérémonie des Bocuse d'Or sénégalais a eu lieu à Dakar. Huit chefs se sont affrontés dans ce concours de cuisine qui porte le nom du chef lyonnais Paul Bocuse. C'est le chef cuisinier de l'hôtel Radisson Blu qui a remporté le premier prix.

Sur le podium, le chef Sokhna Mbaye et son Bocuse d'Or sénégalais. Ses deux compositions ont été récompensées. « Je suis très content, on a beaucoup travaillé ! Des produits locaux surtout, c'est ça qui fait la différence ! »

Le cahier des charges : mettre à l'honneur les plats traditionnels du pays. Ibrahima Dia, 27 ans, a eu le deuxième prix, avec du poisson. « Tournedos de sole à la mousse de gambas. L'idée, c'était de changer un peu. On peut utiliser des produits locaux, revisiter, fusionner, mélanger... »

Comme les autres concurrents, il a eu six heures pour élaborer son plat... non sans quelques imprévus. « J'avais mis du poulet au four, mais la température a augmenté, je ne sais pas ce qui s'est passé. À la fin, le gratin était cramé, au moment du dressage du plateau. Mais je m'en suis sorti. »

Les assiettes une fois dressées ont été goûtées, notées et passées au crible. Le chef Abdellah Achiai préside le jury, et a fixé les critères : « la créativité, le goût, les parfums, la variété des couleurs, l'originalité, la diversité des saveurs et le fait de s'être inspiré de la culture du pays ».

Le vainqueur partira aux Bocuse d'or africains au Maroc pour défendre les couleurs du Sénégal.