Ile Maurice: Une fillette de quatre ans admise à l'hôpital après avoir avalé deux «pilules»

Une fillette de quatre ans, habitant Baie-du-Tombeau, a été admise à l'hôpital Jeetoo. Elle aurait avalé deux pilules qu'elle aurait trouvées dans un sac, selon son père.

«Elle jouait dehors et je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Quand je suis rentré de chez le coiffeur, j'ai remarqué qu'elle était dans un état second. Je lui ai posé des questions, mais elle restait tranquille et ne voulait rien me dire. Il a fallu que je la gronde pour qu'elle me montre la cuisine et le sac. C'est là que j'ai vu le sachet contenant les pilules», a expliqué le père de la fillette, âgé de 24 ans.

Paniqué, il a conduit la petite à l'hôpital où elle a subi un lavement d'estomac. L'incident s'est produit vendredi. Était-elle seule ? De quelles pilules s'agit-il ? Une enquête policière a été initiée pour faire la lumière sur cette affaire.