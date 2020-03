Congo-Kinshasa: Office des Routes - Herman Mutima devant la barre !

*Jamais deux sans trois. Le DG de l'Office des Routes est en détention préventive depuis, le jeudi 27 février, après son audition par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Kinshasa Matete. Mutima Sakrini est poursuivi pour le détournement présumé des fonds décaissés dans le cadre du Programme d'urgence de 100 jours du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. L'instruction judiciaire ouverte depuis le 8 février à l'office du procureur Adler Betika Yeye vise plusieurs responsables des entreprises sur l'affectation des fonds publics reçus pour la construction des sauts-de-mouton dans la ville de Kinshasa.

Le Directeur Général de l'Office des Routes est le premier mandataire congolais interpellé dans le cadre des enquêtes ouvertes en rapport avec les détournements présumés des fonds alloués par le gouvernement dans l'exécution de 7 viaducs destinés, soutient-on, à atténuer les embouteillages et bouchons sur les principales artères de la capitale.

Des ouvrages dont l'exécution lancée, le 2 mars 2019, piétine et dont le délai de livraison initialement fixé à trois mois est largement dépassé.

Mutima Sakrini avait déjà été entendu à plusieurs reprises, comme d'autres responsables d'entreprises publiques et privées, par le Procureur Adler Betika. Car, sur ces 7 viaducs projetés, un seul, celui de Kinsuka, a été mené à terme et est en attente d'être officiellement inauguré par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. D'ailleurs, la cérémonie y afférente a été repoussée à deux reprises pour non-finition des voies connexes et des voies d'accès secondaires.

De plus en plus, des sources croisées laissent entendre qu'il est probable que le DG de l'Office des Routes rejoigne deux chefs d'entreprises privées qui l'ont précédé à la prison centrale de Makala. Il s'agit du PDG de l'entreprise de génie civil Safricas, M. David Blattner poursuivi dans le même dossier des sauts-de- mouton inachevés. Le second, Jammal Samih fait face au détournement présumé de quelques 17 millions de dollars reçus du gouvernement en vue de la construction de 4.500 logements sociaux destinés aux militaires et soldats, en raison de 300 maisons dans cinq villes du pays. Le coût de chaque logement fut estimé à 19. 000 dollars. A ce jour, 17 logements à peine sont sortis de terre.

Un autre lièvre

L'affaire qui met en cause Jammal Samih prend, curieusement, une autre dimension, quand on considère que les marchés ont été attribués à deux des ses sociétés, SAMIBO sarl et HUSMAL sarl. Deux sociétés créées en l'espace de 8 mois seulement, entre août 2018 et avril 2019.

C'est au regard de ces considérations que le député MLC, Jean-Jacques Mamba, a adressé en date du 17 février des questions écrites à Vital Kamerhe, Directeur de cabinet du Chef de l'Etat, en sa qualité de "l'autorité contractante", telle que définie dans la loi du 27 avril 2010 relative aux marchés publics.

Jean-Jacques Mamba soulève un autre lièvre. « Après votre visite à la prétendue société SOCOC, non autrement identifiée au guichet unique de création d'entreprises et prétendument propriété de M. Bishekwa Vanny), cette dernière s'est vue attribuer par votre administration, un marché de 66.000 dollars en procédure de marché de gré à gré pour la construction de 30 km de route à Goma (10 km) et Bukavu (20 km). Pourriez-vous nous expliquer le montage financier qui a impliqué le FONER et la Trust Merchant Bank pour cette fin, étant entendu que le Foner ne peut pas participer à des financements de construction des routes ? », interroge, en plus, ce même Député MLC.