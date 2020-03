Congo-Kinshasa: Le partage politique est fait - FCC 65 %, CACH 35 %

Les mises en place au sein des entreprises du portefeuille de l'État sont imminentes. Les tractations sont très avancées entre le camp de Félix Tshisekedi et celui de son allié, Joseph Kabila. La coalition au pouvoir s'est accordée notamment sur la clé de répartition, selon laquelle, le partage se fera en fonction du poids politique de chaque composante. Cette règle de la majorité parlementaire a primé, a-t-on appris. 35% des postes pour le CACH et 65 % pour le FCC. Le rapport final sur la répartition des postes dans les entreprises publiques devra rapidement atterrir sur la table des autorités morales de ces deux regroupements politiques.

C'est fait. Les deux regroupements (FCC et CACH) qui composent la coalition au pouvoir ont finalement accordé leurs violons, hier jeudi 27 février, sur le partage des entreprises relevant du portefeuille de l'État. Cette démarche politique n'a pas été exemptée de la prise en compte de la majorité parlementaire largement détenue par les partisans de l'ancien régime.

« Il y a des règles de jeu dans chaque famille. Au niveau de la coalition FCC-CACH, la majorité parlementaire a son quota et le FCC possède des critères de poids politique et de solidarité », a fait savoir le député FCC, François Rubota.

Selon des indiscrétions, le FCC rafle, à lui seul, 65% des postes contre 35 % laissés au camp du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme lors du partage des portefeuilles ministériels, la famille politique de l'ancien président, Joseph Kabila, se tape la part du lion, selon la logique de la majorité parlementaire qu'elle détient. Le chef de l'État se contentera des miettes qu'il devra d'ailleurs partager avec son directeur de cabinet et allié, Vital Kamerhe, pour placer ses pions.

Selon des sources dignes de foi, la Banque Centrale du Congo et la Direction Générale des Impôts (DGI) seraient attribuées au CACH alors que le FCC pourrait contrôler la Direction générale des douanes et accises (DGDA) et, peut-être aussi, l'Office congolais de contrôle (OCC).

Quant à la Gécamines et la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), les deux camps ont convenu de reconduire les mandataires déjà nommés par le président de la République, qui n'ont pas encore été notifiés par le ministre du Portefeuille pour prendre officiellement leurs fonctions. On se souviendra que ces ordonnances du chef de l'État, bloquées par le ministre du Portefeuille, avaient fait couler beaucoup d'encre et de salive. Jusqu'à créer un glacer le climat entre le FCC et le CACH. Il revient qu'en reconduisant la même équipe nommée par le président de la République, les négociateurs de deux camps ont voulu laver l'affront que certains ont voulu jeter sur la figure du chef de l'État. Ce dépassement de soi est à saluer lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt commun.

La performance mise à rude épreuve

Signé hier même par les membres du comité de suivi de l'accord de la coalition FCC-CACH, le rapport final sur la répartition des postes sera transmis incessamment aux autorités morales de deux regroupements, Félix Tshisekedi pour le CACH et Joseph Kabila pour le FCC.

Dans l'ensemble, l'alternance au sommet de l'État est loin de consacrer la fin de la politisation des entreprises publiques. Des acteurs de la Société civile et d'autres voix politiques ont dénoncé d'emblée ce processus, craignant sur la performance tant souhaitée des entreprises qui sont, pour la plupart, transformées en sociétés commerciales et qui doivent tenir face à la compétitivité vis-à-vis des entreprises du secteur privé au regard des dispositions du droit de l'OHADA et de la libéralisation de plusieurs secteurs économiques (assurances, électricité, mines... )

Bien plus, le partage politique des entreprises de l'État soulève le doute sur la neutralité politique de la démarche, la prise en compte des principes d'équité, de méritocratie, d'égalité de chance pour tous et de représentativité nationale.

La question fondamentale qui se pose dans la démarche entreprise par la coalition FCC et CACH est aussi celle de la préservation de l'indépendance et l'impartialité des mandataires publics face aux pressions et autres chantages évidents qui seront exercés sur eux par leurs partis politiques pour obtenir indûment des faveurs. Surtout que le chef de l'État ne cesse de promouvoir la culture de la transparence, de la responsabilité et du refus de la corruption.

Le gouvernement Ilunga Ilunkamba devra ainsi relever un défi majeur, à savoir entreprendre des réformes institutionnelles qui s'imposent afin d'assurer un service public dynamique.