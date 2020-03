Congo-Kinshasa: FCC-CACH - Pierre Kangudia appelle à la consolidation de la coalition

Tout est fait pour que le Front des Congolais pour la Démocratie (FCD) de Pierre Kangudia Mbayi, soit apprécié parmi des rares et grands partis politiques que compte la RDC. Samedi 29 février 2020, au centre culturel Boboto de la Gombe, le Président national du FCD a dévoilé un visage nouveau de sa formation politique, en présentant au public les nouveaux cadres du FCD et ce, après sa restructuration. Comme si cela ne suffisait-il pas, profitant de cette occasion qui marque un tournant décisif dans sa carrière politique, cet ancien Ministre d'Etat en charge du budget a tenu à vulgariser les résolutions qui ont été prises lors de la retraite du FCC à Mbuela Lodge. Au final, il a commenté quelques sujets d'actualité.

Après qu'il ait parlé longuement de son parti politique créé, pour rappel en 2018, Pierre Kangudia a réitéré son soutien à la coalition au pouvoir FCC-CACH. Dans son élan, il a convié tous les militants de soutenir cette union "qui œuvre pour le bien-être de la population congolaise". D'après lui, ce vœu a été exprimé par l'Autorité morale du FCC à la retraite de Mbuela Lodge dans le Kongo Central.

Nonobstant le bouleversement comportemental entre les deux parties FCC-CACH, pour Kangudia, il serait mieux que les adversaires d'hier soient contraints de se mettre ensemble aujourd'hui pour le bien de la population. «Nous nous retrouvons avec pas mal d'esprits qui éprouvent des difficultés pour s'ajuster. D'où, l'agitation à laquelle nous assistons depuis que nous sommes à la coalition, le soutien est total pour la coalition... Il y a aussi du côté de la plateforme en coalition avec le FCC, les voix qui s'élèvent pour aller dans le même sens que nous, particulièrement celle du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a lui aussi estimé que nous devons aller vers le soutien de la coalition», a justifié Pierre Kangudia. A cette même occasion, le FCD a procédé à la présentation des cadres du parti restructurés.

Bonne santé de la coalition

Pierre Kangudia Mbayi a rappelé à l'assistance le contexte qui a fait naître la coalition. Et, face à cela, il a demandé aux coalisés de relever les défis qui sont d'améliorer les conditions de vie des congolais. Il a dit avec franchise que c'est difficile que les adversaires d'avant et pendant les élections coalisent ensemble après les élections "mais il faut le faire", dit-il. Le Président du FCD a, par la suite, demandé aux acteurs de la coalition de pouvoir dissiper toutes mésententes qu'il qualifie de "douleurs d'enfantement". Parlant de la vie sociale, le Président national du FCD a dressé un tableau sombre de la vie sociale, économique et financière du pays.

Sur le plan social, il a évoqué combien l'environnement est marqué par le mouvement de grève en tranché par quelque catégories sociales professionnelles : les magistrats, les professeurs d'université et les médecins auxquelles s'ajoute les revendications des agents et fonctionnaires de l'Etat qui s'attendent à l'amélioration de leurs conditions de vie ou salariale comme cela a été convenu avec le gouvernement.

Sur le plan économique et financier, la marge de manœuvre s'est beaucoup amnésiée comme l'a constaté la mission du Fond monétaire internationale chez nous, le gouvernement doit se sortir de cette situation par les mesures drastiques urgentes et réorienter sa politique budgétaire comme l'a rappelé le FMI. C'est une urgence qui doit associer la réduction du train de vie des institutions à la maximisation des recettes», a-t-il explicité.

Plus loin, Pierre Kangudia a relevé la situation sanitaire de la Chine touchée par le Coronavirus. A l'en croire, cette dernière paralyse l'économie mondiale, car l'économie est tirée de la Chine. Les secteurs moteurs de croissance de l'économie touchée sont les transports aériens et maritimes, le tourisme et le pétrole.

Par ailleurs, le Secrétaire général du FCD, Tady Robert Ngatuadi, a expliqué le but de la restructuration du parti. D'après lui, c'est de faire la mise en place administrative pour créer des postes et implanter le parti à travers le pays et a laissé entendre que d'ici là, ils vont entamer l'aspect électoral pour se préparer aux échéances à venir. Il faut noter la présence à cette matinée politique de quelques membres de la plateforme Front Commun pour le Congo FCC, entre autres, Justin Bitakwira et Félix Kabange.