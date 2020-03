Congo-Kinshasa: Opération Kin Bopeto - La VSV fustige le pillage des marchandises dans les marchés

Le jeudi 27 février 2020, l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme « La Voix des Sans Voix pour les droits de l'Homme (VSV) » a accordé sa tribune aux commerçants victimes de l'opération Kin Bopeto qui a pris des allures inquiétantes avec la destruction méchante des étalages et le pillage systématique des biens et marchandises.

Au nom de cette ONGDH, la directrice exécutive adjointe Laurette Misenga a donné la position de sa structure en présence des victimes qui étaient accompagnées de M. Tshimanga Lutumba Guy-André, président du syndicat « Rassemblement national pour l'épanouissement dans les entreprises congolaises (RANEECO) », anis que de leur avocat, Me Sunzu Kalunga.

La VSV a relevé que des opérations successives ont été menées particulièrement sur les avenues du Marais, de l'Ecole, Plateau et Rwakadingi où tous les étalages et kiosques ont été détruits, cassés et brulés à des heures indues de la nuit sans aucun préavis donné aux propriétaires. La plus récente a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 février 2020.

Plusieurs vendeurs et commerçants surpris par cette opération déplorent des pertes énormes de leurs marchandises pillées et emportées avant l'incendie des lieux pour couvrir les méfaits.

Selon les informations recueillies par la VSV, ce pillage systématique des marchandises des commerçants du Marché central ou destruction de leurs étalages perpétré par des jeunes gens qui auraient été recrutés parmi les délinquants, les enfants de la rue et par un groupe des sportifs qui serait sous la conduite de« Chaleur » de triste mémoire.

Poursuites pour atteinte aux droits socioéconomiques

Ils détruisent des cadenas des conteneurs ou kiosques, se livrent au pillage des biens avant d'y jeter un pneu enflammé avec de l'essence. Une autre opération pareille aurait été envisagée la nuit du 27 au 28 février 2020.

Eu égard à ce qui précède, la VSV recommande au président de la République de s'impliquer personnellement pour que l'opération Kin Bopeto soit menée correctement en évacuant des immondices très visibles à de nombreux endroits de la Ville de Kinshasa, dont le Marché central et ses environs, en lieu et place de se livrer aux tracasseries, destructions méchantes et pillage systématique des biens et marchandises des commerçants, marchands et autres personnes déjà paupérisées; d'instruire le gouvernement pour l'ouverture d'une enquête réellement indépendante sur les violations et atteintes aux droits socio-économiques et atteintes à l'intégrité physique des personnes aux fins des poursuites judiciaires.

Elle prie le gouvernement provincial de Kinshasa de mettre fin aux tracasseries, à la destruction méchante et au pillage des biens au Marché central et ailleurs ; de s'investir pour la restitution des biens et marchandises emportés ; de protéger et sauvegarder les emplois déjà créés par des particuliers ; de cesser d'instrumentaliser les jeunes à des fins personnelles et partisanes ; d'indemniser les victimes pour les préjudices subis.