Congo-Kinshasa: 2ème Tour qualificatif aux JO Tokyo/2020 Beach-volley - Les léopards dames seniors intensifient la préparation à N'sele

C'est depuis plus de 4 semaines que les congolaises multiplient les séances de préparation au site Nganda Yhala dans la commune de la N'sele, en vue de bien entamer cette seconde étape des éliminatoires du tour qualificatif des Jeux olympiques Beach-volley/Tokyo 2020.

Selon le coach principal, Swaleh OMARI sur le Site Out, un travail Intense se fait sur la construction du jeu à partir de la réception de service où les différentes paires en face devaient l'opposer en se reliant à chaque fois qu'une paire s'impose face à l'autre. Bien avant cette séance, un échauffement avec la balle de 3 joueuses contre 3. Pour ce faire, quelques sparing avaient eu lieu sur le site de préparation. Voici d'ailleurs les différents résultats:

1er Match : La paire (Jolie Kahambu et Sarah Mundumunu ) vs la paire ( Nanou Lukau et Tetila Monge ) 1 set à 2 ( 21-17, 18-21, 16-18)

2ème Match : La paire (Biela Bénédicte et Christanvie Mbala) vs la paire (Nanou Lukau et Sahara Mundumunu ) 2 set à 0 ( 21-16, 21-16 )

3ème Match : La paire (Nanou Lukau et Christanvie Mbala) vs Tetila Monge et Jolie Kahambu ) 0 set à 2 ( 15-21, 19-21 ).

Pour Rappel, les léopards dames seniors Beach volley sont logés dans le groupe C qui compte cinq Equipes au total, à savoir : Nigeria, Kenya, Cap Vert, Zambie. Ce groupe a comme site base "Jabi Lake" à Abuja.