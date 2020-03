Congo-Kinshasa: Plaintes en cascades

Ça ressemble, à première vue, à du spectacle. Mais la réalité est qu'il s'observe ces derniers temps, en RDC, une cascade de plaintes en justice contre des personnalités ou des institutions du pays.

Au début de février, l'ancien patron des services secrets est visé par deux plaintes pour «tortures et arrestation arbitraire». Il s'agit d'anciens prisonniers dits «politiques» qui accusent Kalev d'avoir orchestré leur arrestation au mépris de la loi.

Au cours du même mois, un collectif de vendeurs du marché Kato a déposé une plainte contre l'Hôtel de ville de Kinshasa pour «destruction méchante».

Dans la même période, une plainte est déposée au parquet général près la Cour de cassation contre le gouverneur de la province du Sankuru, Joseph S. Mukumadi, par un député provincial.

Pour un litige vieux de 14 ans, l'ancien PCA de la Banque centrale du Congo, le professeur Bakandeja, traine la Banque en justice pour se faire indemniser.

Une autre plainte est articulée contre la ministre du Travail et Prévoyance sociale, Nene Nkulu, pour un prétendu dossier de détournement des fonds alors qu'elle était haut responsable dans la province du Haut Lomami. La plus spectaculaire de toutes, c'est la plainte de Mme Eliane Bafeno contre le pasteur Moïse Mbiye pour «viol et avortement forcé».

Quelle est l'opportunité de ces actions en justice ? Le peuple a-t-il retrouvé, enfin, la confiance longtemps perdue dans sa justice ? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on assiste à un réveil de conscience collectif d'un peuple qui aspire à un véritable État de droit.

Aujourd'hui, au moins, le peuple peut aller en justice et espérer avoir gain de cause. Fini le règne des omnipotents et des intouchables, couverts par l'impunité et la solidarité de classe. La force de la loi a donc repris le dessus sur la loi de la force.