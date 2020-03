Congo-Kinshasa: Transport urbain - La Mairie de Goma présente le service TaxiON

C'est une première en République démocratique du Congo et plus précisément en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Conçue par « Congo Success Technologies » avec l'appui de la Mairie de Goma, l'application « TaxiON » permettra la population de cette ville de bénéficier désormais d'un service rapide et efficient en termes de transport urbain. L'application « TaxiON » est téléchargeable à partir d'un smartphone via « Play store » ou « App store »

Sur place à Goma, la nouvelle prend de plus en plus de l'ampleur. Selon les statistiques actuelles, des milliers de Gomatraciens se seraient déjà approprié cette application à partir de leur téléphone afin de s'en servir pour leur besoin de transport, en ce qui concerne le déplacement dans la ville par taxis ou mototaxis.

Pour Muzo Mutaberwa, secrétaire administratif à la Mairie de Goma qui a présenté ce service, samedi 29 février 2020 à la population, c'est une occasion pour l'État congolais d'appeler les jeunes congolais au sens d'innovation technologique et à un esprit créatif à l'image de la Société « Congo Success Technologies » qui a conçu cette innovation, avec l'appui de la Mairie de Goma.

« Ça donne une nouvelle identité et une image de marque à la ville surtout pour de nombreux visiteurs qui y arrivent tous les jours », souligne Muzo Mutaberwa. Ainsi, encourage-t-il tout Gomatracien d'utiliser ce service qui, selon lui, contribue à la réduction sensible de l'insécurité dans la ville. Car, « avec ce système, on sait identifier les chauffeurs des taxis et mototaxis », a expliqué le secrétaire administratif à la Mairie de Goma.

Dialogue Nduwayo, Directeur de « Congo Sucess Technologies », rassure que plusieurs taxis sont déjà disponibles dans la ville pour répondre régulièrement aux besoins de déplacement de la population en toute fiabilité et rapidité.

« Il suffit d'avoir son téléphone smartphone, s'enregistrer dans le service TaxiOn à partir des applications Play store et app store, vous verrez les différents lieux de localisation des taximen dans la ville, leurs positions et leurs destinations. En ce moment-là, l'on peut faire appel au taximen disponible et proche de son lieu pour effectuer un déplacement dans les 18 quartiers de Goma, à des prix très abordables, en toute sécurité, assurance et confort », a-t-il expliqué.

DieuMerci Lumia, président des Associations des chauffeurs des taxis et véhicules de Goma, a salué cette initiative et promet de travailler en collaboration avec cette société partenaire, pour le bien-être des Gomatraciens dans le domaine de transport.

Pour sa part, Sebastien Soft Bin Kasongo, président du Collectif provincial des taximen et propriétaires des motos (COPTAM) au Nord-Kivu, s'engage à sensibiliser tous les conducteurs des mototaxis de Goma à collaborer avec la Mairie et « Congo Sucess Technologies », pour adhérer à cette innovation en vue de mieux servir les clients. « Je demande déjà à tous les taximen des mototaxis de Goma de se procurer des téléphones smartphones pour cette fin », a-t-il lancé.