Congo-Kinshasa: [Au cours d'un tête-à-tête avec Emmanuel Shadary] Coronavirus - L'Ambassadeur chinois souligne que la lutte continue

L'épidémie de coronavirus qui frappe actuellement la Chine et près de cinquante autres pays dans le monde a principalement fait l'objet des échanges entre le Secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), Emmanuel Shadary, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Chine en République démocratique du Congo, Zhu Jing. Le 26 février dernier, au siège de l'ancien parti présidentiel, l'hôte du jour a bénéficié, au nom du président national du parti et de l'ensemble des congolais, un message de réconfort et d'encouragement à faire parvenir au peuple chinois.

Le légat chinois a, toutefois, rassuré quant à cette épidémie, que la situation est en train de s'améliorer, mais que la lutte n'est pas encore terminée. Il appelle à la vigilance permanente, à la mobilisation de toutes les forces, les ressources naturelles et d'autres ressources nécessaires pour éradiquer techniquement l'épidémie de Covid-19.

A cet effet, Zhu Jing a souligné qu'il a été mis en place des équipes spéciales qui s'occupent de la vie quotidienne des ressortissants congolais en Chine et qui répondent à leurs différents besoins.

Les deux personnalités ont également abordé des questions relatives à la situation générale du pays, et aux liens historiques entre le PPRD et le Parti communiste chinois.

"Nous avons eu beaucoup d'échanges sur le renforcement de nos relations bilatérales entre la Chine et la RD Congo. Nous avons aussi renforcé les échanges entre les partis et entre les pouvoirs politiques. Puisque pour renforcer le partenariat politique sino-congolais, il faut la participation de tous les acteurs politiques de deux pays. Et donc, nous sommes très contents que le PPRD continue à donner une contribution positive au renforcement de l'amitié sino-congolaise", a déclaré l'ambassadeur chinois.

Signalons qu'au cours d'une conférence de presse conjointe tenue avec le Docteur Muyembe, lundi 24 février dernier, Zhu Jing a rassuré concernant la situation de l'épidémie, qu'elle est plus encourageante par rapport à la tendance nationale du taux de guérison et de mortalité. L'Ambassadeur a signalé une baisse significative en termes de contamination : 416 nouveau cas confirmés et 0 cas dans 24 provinces. Avec des chiffres revus à la baisse, le bilan renseigne que la Chine est sur une bonne voie d'éradiquer cette épidémie.

Bien qu'il y ait des améliorations positives, Zhu Jing estime qu'il n'est pas encore le moment de célébrer la victoire. Car, les recherches continuent jusqu'à remporter la bataille face au Coronavirus qui constitue une menace pour toute l'humanité.

Contrairement aux folles rumeurs, Dr. Muyembe a, pour sa part, a démenti qu'il n'y a aucun cas de contamination de l'épidémie Covid- 19 en RD Congo. Toutefois, le gouvernement congolais qui n'a pas fermé ses frontières à la Chine, s'est également engagé dans les recherches au niveau de l'INRB et a mis en place un comité de surveillance pour détecter tout cas suspect sur l'ensemble de ses frontières nationales.