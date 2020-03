Soudan: L'UE s'engage à soutenir la paix et la stabilité au Darfour

Al Fashir — Le haut représentant, vice-président de l'UE, Josep Borrell Fontelles, a promis de de travailler conjoint avec le gouvernement de transition pour réaliser la stabilité et le développement dans le pays.

Le responsable de l'UE qui est arrivé dimanche à Al Fashir, accompagné d'un certain nombre d'ambassadeurs et de fonctionnaires de l'UE, a décrit le changement intervenu au Soudan comme distingué et unique car il incarnait le slogan de la révolution (Liberté, Paix et Justice), affirmant le soutien de la Commission européenne au gouvernement de transition pour réaliser la paix et la stabilité et œuvrer pour l'amélioration des situations humanitaires au Darfour.

La visite de la délégation de l'UE a pour but d'inspecter la situation globale au Darfour et s'informer sur les besoins et les priorités de l'homme pour soutenir le processus de paix et de stabilité au Darfour.

Borrell a réitéré la préoccupation de la Commission européenne concernant le traitement de la situation au Darfour, en particulier le retour des déplacés et des réfugiés, la fourniture des besoins humanitaires, en plus de travailler avec le gouvernement pour soutenir la paix et la transformation démocratique et la réforme économique.

Le gouverneur de l'Etat du Nord-Darfour a affirmé la stabilité de la situation de sécurité dans différentes régions de l'État.

Il a appelé l'UE à soutenir davantage son gouvernement pour lui permettre de régler la situation des personnes déplacées et des réfugiés, passant en revue les efforts de son gouvernement pour faciliter le mouvement et les procédures des organisations bénévoles et des agences des Nations unies sans restriction.