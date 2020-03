Maroc: "Al Moustatmir Al Qaraoui", le dispositif dédié du Groupe Crédit Agricole du Maroc

Trois programmes complémentaires pour accompagner tous les types de porteurs de projets

Au bénéfice du monde rural, l'offre développée par le Crédit Agricole du Maroc dans le cadre du programme Al Moustatmir Al Qaraoui se décline en trois programmes complémentaires gérés selon des approches différenciées.

Le premier programme concerne les nouvelles créations de TPE non agricoles dans le monde rural (moins de 5ans). Pour cette cible, le Groupe a mis en place un produit dédié nommé « Intelak Qaraoui ».

Le deuxième programme concerne les nouvelles créations de TPE agricoles (moins de 5 ans) pour lesquelles la banque a mis en place le produit « Intelak Filahi »

Le troisième programme porte sur la modernisation des TPE agricoles déjà existantes à travers une reconversion significative de l'exploitation agricole ou des mécanismes de financement innovants. Pour cette tranche, la banque a mis en place « Intelak Tajdid Filahi ».

Un réseau de distribution dense et optimal

S'adressant aux TPE et aux projets localisés dans le périmètre rural, le réseau dédié à ce programme est de 1.200 agences (600 agences du Crédit Agricole du Maroc et de ses filiales : Tamwil Al Fellah, Ardi et Al Akhdar Bank, et 600 agences d'Al Barid Bank et Al Barid Cash).

Les produits Al Moustatmir Al Qaraoui seront également portés par d'autres canaux de distribution, notamment via le digital.

Le Centre TPE, au cœur du dispositif Al Moustatmir Al Qaraoui

Afin d'assurer un traitement optimal des dossiers de financement Al Moustatmir Al Qaraoui, le Crédit Agricole du Maroc a mis en place une nouvelle structure dédiée : le Centre d'étude et de crédits TPE (CTPE) qui assure la prise en charge des dossiers Al Moustatmir Al Qaraoui déposés au sein des agences du Groupe Crédit Agricole du Maroc et d'Al Barid Bank.

Disposant de ressources humaines hautement qualifiées, dédiées au programme Al Moustatmir Al Qaraoui et spécialisées dans la gestion des projets notamment ruraux, le CTPE a mis en place un processus industrialisé et une organisation fluide s'appuyant sur des outils performants d'appréciation et de suivi des projets.