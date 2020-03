Gabon: Le monde célèbre la Journée Zéro discrimination le 1er mars

New York, États-Unis — Aujourd'hui, 1er mars, c'est la Journée de la zéro discrimination, au cours de laquelle le monde célèbre le droit de chacun à mener une vie pleine et productive - et à la vivre dans la dignité.

Selon la chaîne de télévision des Nations unies, la Journée de la Zéro discrimination met en lumière la manière dont les gens peuvent s'informer sur l'inclusion, la compassion, la paix et, surtout, un mouvement pour le changement, et les promouvoir.La Journée Zéro discrimination contribue à créer un mouvement mondial de solidarité pour mettre fin à toutes les formes de discrimination.Cette année, à l'occasion de la Journée "Zéro discrimination", l'ONUSIDA s'attaque à la discrimination dont sont victimes les femmes et les filles dans toute leur diversité afin de sensibiliser et de mobiliser les actions visant à promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles.

La discrimination et l'inégalité entre les sexes restent un énorme obstacle pour les femmes et les filles, ce qui a de graves répercussions sur la lutte contre le SIDA.Elle indique l'importance de cette année pour les femmes et les filles, qui débute avec la Conférence de Pékin +25 et la Commission de la condition de la femme en mars et va jusqu'à la session de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre.Le thème de la Journée Zéro discrimination du 1er mars 2020, est " Zéro discrimination à l'égard des femmes et des filles".La journée ne se limite pas au VIH ou à des thèmes liés à la santé, mais vise à mettre en lumière toutes les questions liées à la discrimination.