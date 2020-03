Cote d'Ivoire: Rencontre Sidy Diallo/Dirigeants de clubs - Ce que Eugène Diomandé, Salif Bictogo, Bachir Diabaté , Sery Louis, Koné Abackar, Ouattara Bakary, ont dit

Après avoir annoncé aux membres du comité exécutif de la FIF sa volonté de ne pas briguer un 3e mandat à la présidence de la FIF, Augustin Sidy Diallo a réaffirmé ce désir le samedi 29 février 2020 à Bassam aux présidents de clubs et aux groupements d'intérêt au cours d'une rencontre dans un hôtel, en l'absence de l'Asec Mimosas (Ligue1), le Stade d'Abidjan ( Ligue 2) Agir de Guibéroua (D3 ) et AS Ouragahio.

Le Président sortant de la Fif, a rappelé qu'il s'agit d'une rencontre d'échange. Il a recommandé d'éviter les questions qui fâchent. " D'ailleurs, il n'y a pas de questions qui fâchent", a-t-il précisé aussitôt.

Après une projection vidéo de son bilan en 8 ans, salué par les acteurs du football ivoirien, Sidy Diallo a annoncé son désir de ne pas briguer un 3e mandat, pour des raisons personnelles comme il l'avait indiqué aux membres du Comité exécutif lors de la réunion du 13 février 2020.

Sidy part, mais reste dans le foot ivoirien

Devant une telle déclaration, les participants à cette rencontre ont demandé une pause afin de se concerter pour donner une réponse au président Sidy Diallo.

Après plus de 15 minutes de trêve, l'honneur est revenu au président Edus d'Aboisso , Séry Louis de livrer le communiqué final en guise de réponse des clubs au locataire de la maison de verre.

« Le président Sidy nous a conviés à cette réunion pour nous informer de son désir de ne plus continuer à être le président de la Fédération. Il nous a évoqué les raisons pour lesquelles, il ne veut plus continuer.

Mais avant, nous avons vu en images quelques actions posées pendant son mandat. Après ses explications, les présidents de clubs se sont réunis pour donner une réponse à son désir de partir.

Nous avons d'abord remercié le président Sidy pour le travail accompli durant ces 8 années. Nous avons aussi dit merci à son comité exécutif qui l'a accompagné dans ce travail, et nous lui avons dit que nous ne saurons nous opposer à son désir de partir. Nous devons respecter sa décision.

Les présidents ont souhaité qu'il soit toujours aux côtés du football ivoirien pour apporter son expérience, ses conseils pour permettre au football ivoirien d'aller de l'avant. Il nous a dit qu'il a pardonné à tous les présidents, ses frères et sœurs avec qui, il a eu des problèmes.

Nous présidents avons accepté le pardon et nous lui avons demandé pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été corrects envers lui », a expliqué Séry Louis au nom des présidents de clubs et groupements d'intérêt présents à cette réunion.

« Le Président a donné quelques informations sur l'Assemblée Générale. Il a dit qu'au plus tard en mai 2020, l'AG aura lieu. Les documents pour l'AG sont en confection. Dès que les documents seront publiés, l'AG sera convoquée, le comité électif sera mis en place.

À partir de ce moment l'AG va se réaliser. Sidy Diallo a demandé, en guise de conseil, aux présidents de clubs d'être ensemble.

Si nous avons un comportement belliqueux concernant l'élection, le gouvernement peut interdire la tenue de ces élections. En nous demandant d'attendre l'organisation de l'élection présidentielle de 2020 avant la tenue de l'AG élective », a rapporté le président d'Edus d'Aboisso.

Le nouvel entraîneur des Éléphants connu le Mercredi 4 mars 2020

En attendant de partir Sidy Diallo travaille toujours pour le football ivoirien, jusqu'à la passation de charges avec le nouveau locataire de la maison de verre de Treichville. Un travail qui continue avec la désignation du nouvel entraîneur des Éléphants le mercredi 04 mars 2020 après une réunion du Comex.

« Nous sommes toujours au travail pour le football ivoirien. Pour la première fois, je vais convoquer le comité exécutif devant vous.

Pour vous dire que le travail continue, et le mercredi entre midi et 14h, je souhaiterais qu'il y ait un comité exécutif. À ce comité exécutif, nous allons décider du nom du nouvel entraîneur de Côte d'Ivoire », a révélé Sidy Diallo à la suite de Sery Louis.

[ Eugène Diomandé (Président du Séwé Sports de San Pedro) « J'avoue que je n'y crois pas trop» ]

Réagissant à la fin de la rencontre, Eugène Diomandé a dit : « Le président Sidy a fait l'effort sur lui de demander pardon. Mais il faut que ce pardon se manifeste par une amnistie. Le principe est bon. J'aurai aimé qu'on donne plus de précision sur la date de l'AG ensuite sur la date de l'élection.

Ce n'était à l'ordre du jour, mais je crains que cela n'entraîne des problèmes dans le futur. Hormis ce fait, il faut noter que la famille du football s'est retrouvée, et cela est une bonne chose. Le président Sidy a fait amende honorable, je pense qu'il n'y aura plus de divergence avec lui, et que nous irons à des élections apaisées.

Son bilan au plan sportif est globalement positif. Il y'a le bilan sportif certes, mais aussi le développement du football sur le plan local. Sur ce volet, il y'a beaucoup de choses à dire. Son bilan n'est pas totalement négatif, mais il aurait pu faire mieux. Sur le plan humain, cette réunion est satisfaisante.

Maintenant, il n'y a pas eu de décision proprement dite. Juste une annonce. Une annonce concernant la date de l'AG qui ne m'a pas satisfaite. Je m'en suis exprimé. L'AG est incertaine, et est laissée à l'aléa de la production de nos comptes financiers. Nous avons une date d'élection.

Là le président Sidy a été un peu plus clair. Il nous a annoncé 2021 selon les textes. Cela dépend de quelle interprétation nous avons des textes. Si, c'est une interprétation stricto -sensu des textes avec les années civiles, c'est 2020.

Mais j'avoue que je n'y crois pas trop. Si nous faisons l'AG en fin mai, il est matériellement impossible de faire l'élection le 30 juin 2020. Ça sent le roussi.

Comme le président Sidy a demandé qu'on n'ait trop de débat sur la place publique pour que l'élection ne soit pas reportée à cause des élections politiques, je me dis que c'est un acquis. L'élection aura lieu après l'élection politique. Cela ne respecte pas nos textes. Pour moi, selon les textes, c'est le 30 juin 2020 ».

[ Salif Bictogo (Stella Club d'Adjamé) « Nous n'allons pas mettre la charrue avant les bœufs » ]

De son côté, l'ex adversaire de Sidy Diallo en 2011, a dit : « Nous avons échangé dans la gaieté. Nous avons échangé dans de bonnes conditions.

Il y'a eu beaucoup de bruits qui ont couru à travers cette rencontre, mais le président a été sensible, il avait un ressenti personnel. Comme j'étais candidat en 2011, j'ai voulu prendre la parole pour lui dire qu'on n'était pas ennemi, mais qu'on avait simplement des idées différentes des siennes

Nous avons trouvé une salle où, il n'y a pas de GX à côté, ou G20 à côté ou de pro sidy ou pro ceci. C'est ce que le football ivoirien demande. Le football est facteur de rapprochement, de rassemblement. J'ai milité auprès de beaucoup de présidents pour qu'ils viennent à cette rencontre d'échange.

Ce qui est important, c'est que nous avons échangé en ce jour. Un premier timing a été décidé concernant la date de l'AG, à savoir au plus tard le 30 mai 2020.

À l'AG, on pourra dérouler ce que nous attendons de lui. À l'AG, on aura une idée claire des membres de la Commission électorale. C'est la commission qui fixe l'élection. Nous n'allons pas mettre la charrue avant les bœufs ».

[ Koné Abackar ( Président du WAC) : « Sidy Diallo a brisé l'élan de certaines personnes »]

« Sidy Diallo m'a fait bonne impression. Nous ne savions pas que nous venions à Bassam pour assister à l'annonce de son départ de la présidence de la FIF après la fin de ce mandat et nous situer sur les prochaines échéances électorales.

La rencontre s'est passée dans un cadre fraternel et nous en sommes heureux. Sidy Diallo avec cette procédure a brisé l'élan de certaines personnes.

Personne ne savait l'objet de cet entretien. Il veut passer la main et il prône un message de solidarité, de fraternité. C'est une leçon qu'il donne à beaucoup de personnes », s'est réjoui Koné Abackar.

[Bachir Diabaté (Entente Sportive de Bingerville) : « Certaines personnes oublient que ce n'est pas l'opinion qui élit le président de la Fédération de football »]

Bachir Diabaté a dit : « Le président de la FIF nous a annoncé sa décision de partir en nous retraçant à travers une vidéo des fait marquants de son mandat. Nous lui avons dit merci pour le travail abattu. Il a demandé pardon à ceux qu'il a offensé. Il a pardonné à ceux qui l'ont offensé.

Nous avons l'assemblée générale qui aura lieu au plus tard fin mai. Au cours de cette AG, la date de l'élection sera connue. Nous avons aimé la procédure. Certaines personnes oublient que ce n'est pas l'opinion qui élit le président de la Fédération de football.

Ce sont les 76 présidents de clubs et les 5 groupements d'intérêts. Donc 81 électeurs. C'est avec ceux qu'il a travaillé, c'est vers ceux-là qu'il est venu officiellement dire qu'il part. Sidy nous a respectés ».

[ Ouattara Bakary (Président du COK) : « Nous allons l'accompagner » ]

Dernier Président de club à être interrogé, Ouattara Bakary a confié : « C'est un grand jour. Le président Sidy Diallo a fait preuve de sagesse. Il a demandé à partir. Nous acceptons son départ, nous allons l'accompagner avec notre bénédiction »