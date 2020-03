Algérie: Le rôle de la tribu Tjakent dans la propagation du rite malékite souligné à Tindouf

Tindouf — Les participants à un colloque sur "la propagation du rite malékite au Sahara et le rôle de la tribu Tjakent dans son ancrage", ont mis l'accent, dimanche à Tindouf, sur l'important rôle joué par la tribu Tjakent dans la propagation et l'ancrage du rite malékite.

"La tribu Tjakent constitue un modèle de contribution aux efforts de l'enseignement et de vulgarisation religieux de par son rôle important assumé dans la propagation, grâce à ses Ouléma, du rite malékite", ont souligné les intervenants (Imams, Chouyoukh, hommes de culte et de lettres) à ce colloque organisé au centre universitaire de Tindouf dans le cadre de la célébration de la 7ème édition du maoussem culturel "Jaken Al-Aber" de Tindouf.

L'érudit et ancien ministre mauritanien, Yesselmou Ould Sidi El-Mustapha a affirmé, dans son intervention, que "la tribu Tjakent" a joué un grand rôle dans la diffusion du malékisme en Mauritanie, en Afrique du Nord et dans d'autres régions du monde, à l'instar de l'Arabie Saoudite et l'Egypte.

L'intervenant mauritanien, invité d'honneur à cette édition, a estimé que la région est unie par l'histoire, la religion et le dogme malékite, qui constituent des éléments à même de contribuer à la consolidation de la sécurité, de la stabilité et du développement, plus que jamais nécessaire, notamment en cette conjoncture.

Cheikh Sidi Bouya, imam aux Etats Arabes Unis (UAE), a souligné, de son côté, que "les manifestations et fêtes sociales contribuent à la préservation du patrimoine populaire dans toutes ses expressions".

Pour le président de l'association "Jaken Al-Aber", Noureddine Tahar, ce maoussem culturel traduit les notions de fraternité et de cohésion sociale, constituant une halte sur la scène culturelle et scientifique de la wilaya de Tindouf.

Cette 7ème édition du Maoussem a été marquée par une large affluence des délégations et de visiteurs venus de différentes régions du pays, offrant, lors de la cérémonie d'ouverture, des images du riche patrimoine culturel national, outre l'ambiance festive animée par les troupes locales de folklore et de Baroud.