Congo-Kinshasa: Maluku - 30 hectares mis en valeur par la brigade agricole pilote d'Impuru

Lancé officiellement le 19 décembre 2019, le projet initié par le Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Billy Kambale, a mis en valeur un espace de 30 hectares par la brigade agricole pilote d'Impuru, située dans la commune de Maluku. L'objectif est de créer plus de 20.000 emplois pour les jeunes, comme annoncé lors de la présentation et du lancement du projet.

Eraston Billy Kambale, le Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté avait, en effet, promis lors de la relance des travaux de la brigade agricole d'Impuru en décembre 2019, de rouvrir et de faire fonctionner cette brigade agricole, pour la faire profiter véritablement aux jeunes. De ce fait, en seulement deux mois, les actions sont visibles. Il y a eu l'aménagement d'un espace de 30 hectares dans lequel va se dérouler la première expérience de transplantation des aubergines diversifiés.

L'Ingénieur Tarrisse Baloji, Chef de projet Impuru, a fait savoir qu'il y a également 1 hectare consacré à la culture maraîchère et à l'élevage des semences à transplanter. "Nous avons sélectionné 40 jeunes, en raison de 10 jeunes par blocs d'écriture, c'est-à-dire, on a scindé ces 30 hectares dans 4 blocs de 7,5 d'hectares et chaque bloc retiendra au moins 10 jeunes, avec leur superviseur. Nous préparons maintenant les plates-bandes, pour transplanter les germoirs que nous avons déjà, parce que nous avons un terrain de 1 hectare pour la culture maraîchère, des germoirs pour élever des semences et des plantes. C'est vraiment un emploi créé pour les jeunes, dans une culture maraîchères de 1 hectare, c'est vraiment le travail que la jeunesse a créé", a-t-il souligné.

Un pas de géant dans la création de l'emploi

C'est après plus de 30 ans et dans le but de mettre en œuvre la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, axée sur l'entrepreneuriat et la relance des brigades agricoles des jeunes, que le Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Billy Kambale, avait procédé, le 19 décembre 2019, au lancement des activités des brigades agricoles des jeunes à la brigade pilote de Bombe, située au village d'Impuru, dans la commune de Maluku, à 80 km du centre-ville de Kinshasa. Ces jeunes sont appelés à travailler sur les 80.000.000 d'hectares des terres arables que comptent cette partie.

Pour Billy Kambale, cette réalisation est une des manières irréfutables et indélébiles d'amorcer le processus de sortir les jeunes de la délinquance ainsi que de la déviance pour en faire des participants au développement de la République démocratique du Congo. Notons que Cette campagne compte 132 centres de production et 12 brigades agricoles disséminées à travers le pays. Ceci permettra la création de 20.000 emplois par an pour les jeunes, qui ramènera près de 100.000 emplois au bout de 5 ans.