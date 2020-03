Congo-Kinshasa: [Prophétesse du Royaume Kongo] Rebecca Musende - "Kimpa Vita mérite d'être décorée Héros National"

Dans une démarche toute légitime, entreprise par l'Alliance des Nationalistes pour la Démocratie et l'Emergence du Congo, "ANADEC", parti politique cher à l'honorable Aggée Aje Matembo, la Coordinatrice nationale de la Ligue des Femmes de l'ANADEC, Madame Rebecca Musende Jambo, avancent les raisons qui concourent à l'admission à titre posthume de Kimpa Vita Dona Béatrice dans l'ordre National "Héros Nationaux" Lumumba-Kabila au grade de Grand Cordon.

D'après elle, le Mémo signé par le Secrétaire Général est prêt à être déposé au cabinet du Chancelier des Ordres Nationaux à Kinshasa-Gombe. Ce sera au cours de ce mois de mars, dédié à la femme du monde entier.

Béatrice Kimpa Vita est digne d'être honorée et décorée Héros National parce qu'à l'instar de Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent-Désiré Kabila, cette prophétesse a, elle aussi, mené le même combat jusqu'à être brûlée vif à l'âge de 24 ans dans la ville d'Evolulu.

Très engagée, l'histoire retiendra que cette prophétesse chrétienne du Royaume Kongo a mené une lutte pour la libération de l'identité noire et porté une foi émancipatrice sur un continent qui faisait face à l'oppression et à l'anarchie orchestrée par l'homme blanc.

Beatrice Kimpa Vita n'a cessé de prêcher que Jésus-Christ n'était pas blanc, qu'il était noir et les pères de l'église sont africains. Tandis que le Kongo est la terre sainte.

Aujourd'hui, elle inspire plusieurs mouvements et partis politiques en Afrique et en RDC dont l'ANADEC qui, selon Madame Rebecca, poursuit sans relâche sa lutte héroïque et patriotique contre toute forme d'ingérence étrangère au Congo.

Aussi, a-t-elle lutté pour le retour à la culture et aux valeurs traditionnelles, à l'émancipation du peuple Kongo et la réunification du Royaume Kongo avec son immense territoire au centre de l'Afrique. Et ce, de l'Angola jusqu'au Gabon, en passant par le Congo Kinshasa et le Congo-Brazzaville.

Kimpa Vita, née en 1682 à Mbanza Kongo, est décédée à Evolulu en 1706. Elle fut une prophétesse du 17ème siècle, fondatrice et dirigeante du Mouvement Antoiniste, une forme de syncrétisme entre catholicisme et religions traditionnelles Kongo.

A la suite de ce qui précède, "Kimpa Vita, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la Loi 009-2002 du 5 août 2002 portant création de l'Ordre National "Héros Nationaux" mérite cet honneur à titre posthume", clame Rebecca Musende. C'est cela, la quintessence de la démarche de l'ANADEC qui plaide également pour l'admission à l'Ordre National d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Jean-Marie Bomboko et Yerodia Abdoulaye Ndombasi.