Congo-Kinshasa: L'An un du Programme d'urgence de 100 jours - Le Kongo Central toujours à la traîne...

Avec des infrastructures fortement abimées, la province du Kongo Central continue sa descente aux enfers. En lieu et place d'avancer, au contraire, il recule et devient de plus en plus méconnaissable.

Le programme d'urgence de 100 premiers jours lancé, le 2 mars 2019, n'a presque pas connu son début d'exécution à proprement parlé. De ce programme d'urgence évalué à 304.097. 742 USD, cette province devait bénéficier de 11,3 %, soit environ 34.510.026 USD. Il concerne la réhabilitation de la route nationale n°1 axe Boma-Muanda (106 Km) pour un montant global de 1.272.000 USD.

Il est vrai que ces travaux ont été lancés par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, mais ils sont encore loin d'être achevés. Cette route, comme on le sait, est encore parsemée des bourbiers. Les autres routes de la province retenues sont : la nationale numéro 16 Kisantu-Ngidinga (79 Km) pour un montant de 1.975.000 USD, Mbanza-Ngungu- Gombe - Matadi - Nkamba (67 Km) pour 804.000 USD. Mais aussi, l'axe Songololo - Lufu (13,5 Km) qui devait être bitumé pour une bagatelle de 15.599.754 USD.

Pour les ponts, ceux de Mfidi et Mosi sur l'axe Kisantu - Ngidinga attendent leur réfection respectivement, pour 200.200 USD et 193.989 USD tandis celui de Ngomamba sur l'axe Tshela-Boma pour 161.519 USD. Il a également été prévu la réhabilitation des Bacs moteurs et la construction des logements sociaux.

Deux Bacs devaient reprendre leur navette à Kimbemba et Mpioka avec une enveloppe de 78.610 USD. De même que la province devait bénéficier de 300 maisons préfabriquées notamment, 100 villas de 2 chambres à coucher chacune, 100 maisons ordinaires à 2 chambres à coucher et 100 duplex pour un montant total de 11.500.000 USD.

La voie principale allant de la bifurcation de Nsanda à la cité d'Inga se détériore. Il en est de même pour d'autres voies secondaires qui mènent vers les différents sites de production du courant électrique. Une enveloppe de 190.000 USD avait été promise en dehors de 54.954 USD autres programmés pour la remise en exploitation de deux dragues assurant le bon écoulement des eaux dans les canaux d'amener. Un programme d'urgence qui inclut également les volets eau et électricité à Muanda, et qui devait, ipso facto, créer plusieurs emplois au Kongo Central. Oh ! Quel beau programme dont on attend encore et toujours l'entière exécution !

Matadi, le grand village !

Chef-lieu de la province, la ville portuaire de Matadi devient un grand village. Construites pour la plupart à l'époque coloniale, les artères du grand village Matadi se trouvent actuellement dans un état de délabrement très avancé. Dans certains coins, elles n'existent même plus. Un tour à travers cette piteuse ville, pourtant porte d'entrée et de sortie pour les étrangers par notre Port international et l'Aéroport de Tshimpi, suffit pour le prouver.

Quoique l'on dise que Matadi n'est pas le Kongo Central, mais par son statut de la capitale provinciale, elle devait quand même servir de miroir, de modèle de la province. De ce fait, elle devait disposer des infrastructures dignes d'une ville moderne. En cette heure de la modernité, slogan d'ailleurs tant scandé par le pouvoir précédent, il faut être d'une période antérieure pour ne pas comprendre, ni constater que Matadi n'est plus une ville. Elle est devenue tellement vile qu'elle ressemble à un village abandonné et oublié. C'est manquer du pragmatisme politique, de la conscience pour un dirigeant de circuler allégrement avec gyrophare et sirène hurlant dans cette agglomération devenue un « galetas ».

Un grand taudis, Matadi l'est vraiment, et personne ne nous contredira. Car, elle n'a plus rien qui peut faire d'elle une ville sauf peut-être dans le mental de ceux qui la dirigent alors par défi. Car, une ville est une grande agglomération qui réunit les conditions urbanistiques qui la différencient d'un village : belles maisons, l'éclairage public, bonnes installations hygiéniques, canalisation d'eau... , bref, des très bonnes infrastructures. Mais hélas ! Matadi qui, hier, était compté parmi les fleurons des villes du pays, sinon de la province, est devenue à ce jour, rustique. Comme on peut s'en rendre compte, cette ville n'existe plus. Pas d'éclairage public, ce qui rend ainsi la circulation nocturne très difficile pour les piétons obligés à affronter les phares braquées à 100 éblouissant des véhicules. Toutes les artères sont délabrées, parsemées de nids de poules et sont gorgées d'eau qu'il pleuve ou pas. Toutes les avenues imbibées et mouillées d'eau car, la tuyauterie vétuste de la Régideso répandant son contenu partout et sur chaque avenue.

Ce n'est pas tout. Les montagnes d'immondices s'érigent partout. L'inexistence de toilettes dans plusieurs parcelles et le non entretien des toilettes existant, Matadi dégage une puanteur indisposant qui fait suffoquer les narines. L'insalubrité a atteint son paroxysme à Matadi à chaque pluie, tous les caniveaux étant bouchés, les eaux se déversent sur les rues, chaussées, charriant tous les déchets et crottes humaines qu'elles (eaux de pluie) étalent sur les marchés où la plupart de denrées sont exposées à même le sol. N'est-ce pas une façon de vendre des maladies à la population comme c'est le cas aussi de la mare qui s'est créée au niveau de 24-15 et qui depuis près de 20 ans ne sèche pas ? Elle éclabousse les passants avec ses eaux infectes...

Voirie urbaine

S'il nous faut revenir à la voirie urbaine de Matadi, il y a lieu de se poser la question si toutes les artères qui la constituent ne sont pas des sentiers de la guerre. Les usagers (véhicules comme piétons) sont soumis à un combat pour arriver à destination. Aucune artère principale ne tient plus ; toutes ne sont restées que de nom. Si un belge des années 60 revenait à Matadi, à la vue de ces artères, il tombera débout à défaut de pleurer. Ces artères qui faisaient la beauté et la fierté de Matadi et qui font partout ailleurs la beauté d'une ville ne sont plus entretenues, ni réhabilitées par tous ceux qui se battent pour diriger nos villes et provinces. Une bataille plus pour leur survie que pour le développement de ces entités. Il ne nous reste plus à voir, au Kongo Central et à Matadi certaines autorités s'extasier, comme César Auguste face à une Rome qui brûlait sous ses yeux.

De même pour Matadi ; car, comment un chef ayant la gestion d'une ville peut vraiment se permettre sans le moindre souci de circuler sur les routes sinueuses avec des trous béants où se greffent d'autres agrégats sous ses pieds comme s'il s'agissait des agoras ! Et pince sans rire, il s'y prélasse comme si c'étaient les routes les plus belles du monde. Quelle gouvernance ! L'état préoccupant des axes routiers de Matadi cause beaucoup de soucis et de préjudices aussi bien aux piétons qu'aux automobilistes qui dénoncent l'indifférence et l'inconscience des autorités qui gèrent les voiries urbaines et pourquoi pas rurales.

Devant cette situation préoccupante et face à cet état piteux que présente nos artères et axes routiers qui s'abiment de façon sauvage, le souhait de toute la population tant urbaine que rurale est de voir les autorités à tous les niveaux s'impliquer dans la réhabilitation de toutes les voiries pour permettre une fluide circulation des véhicules transportant les personnes et également l'évacuation des produits de nos cultivateurs vers les milieux urbains pour leur commercialisation. Ce qui boostera le développement social de la province qui fut jadis le grenier agricole. Dossier à suivre.

Charles Nguvulu & Byby Bavila B.