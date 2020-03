Congo-Kinshasa: Hommages au Général Delphin Kahimbi ! (Tribune spéciale de Kabasu Babu)

analyse

*Il tire la sonnette d'alerte sur sa disparition, si brusque et impromptue. Et, plus que jamais affecté, Hubert Kabasu Babu rend des hommages dignes au Général Delphin Kahimbi et en appelle à la mise sur pied d'une commission parlementaire mixte pour exiger de toutes les institutions, y compris l'actuelle Présidence de la République, la conformité à ce qu'il intitule : "republicanisme constitutionnel".

"L'alternance que nous célébrons impose une dynamique normative-méliorative dans l'opérationnalisation des services du secteur sécuritaire dans les espaces publics, dans le respect des libertés publiques en promouvant la dignité humaine et la cohésion nationale. Le harcèlement politicien, aux allures revanchardes et à finalité humiliatrice pour satisfaire des «pousseurs diplomatiques étrangers», par un camp politique contre un autre, peut conduire à l'implosion du pays", prévient-il, dans son analyse, ci-dessous.

Mort du Général Delphin Kahimbi : politoscopie d'une insolite tragédie politico-militaire

*Compagnon d'armes du Président Honoraire J. Kabila, le Général Delphin Kahimbi est décédé dans des conditions insolites. Le vendredi 20 févier 2020, il avait été intempestivement interpellé à l'aéroport de N'djili, alors qu'il effectuait un voyage pour les soins en Afrique du Sud, avec toutes les autorisations de sa hiérarchie. Ensuite, il a été soumis à l'interrogatoire au CNS. Désarmé le soir du 27 février 2020, par un service civil de la Présidence de la République, il a succombé le vendredi 28 février 2020. Le Général Kahimbi, ce n'est pas n'importe qui : il a contribué à l'acceptation africaine de ce régime de l'alternance. Il fut une des figures de proue de la délégation qui se rendit à Kigali pour convaincre le Président Kagame d'abandonner sa croisade africaine de rejet des élections de décembre 2018.

Aujourd'hui, mort humilié, violé dans sa dignité militaire de très haut rang, le Général Kahimbi est décédé dans la suite d'une chaine d'événements qui s'inscrivent dans l'orchestration de l'écrasement-avilissement du Président Honoraire J. Kabila et ses proches.

Le prestige de l'armée a été visiblement étiolé, dans l'humiliation d'un général-major, haut-chef de l'état-major général de l'armée, dans une procédure investigatrice cavalière diligentée par des civils. Quelques semaines plutôt c'est l'ancien administrateur général de l'agence des renseignements (ANR) Kalev qui a été humilié dans un modus operandi analogue. Il fut le principal négociateur du rapprochement entre l'UDPS et la coalition de J. Kabila MP. Il était aussi à Kigali avec le Général Kahimbi pour convaincre le président rwandais, alors en charge de l'UA, d'accepter le nouveau pouvoir congolais. Enigmatique coïncidence.

Dans un scenario presqu'analogue, la présidente de la stratégique commission parlementaire de la défense nationale, l'Honorable Jaynet Kabila, a été aussi victime de ce harcèlement politicien. Heureusement que rien de néfaste ne lui était arrivé.

Cependant, dans les réseaux sociaux tout comme dans les médias classiques, les titres sont révélateurs : «Les Kabilistes humiliés ; La Famille Kabila démystifiée ; Les caciques du FCC traqués ». On y cerne la délectation politique d'une humiliation infligée aux compatriotes contre les dispositions légales.

Au-delà des élucubrations populistes, des justifications et objections politiciennes, Il est important de cerner ces occurrences sur la toile des contradictions inquiétantes par rapport à l'impératif du progrès de la République. Sur ce rayon, cette exploration fournit une intelligibilité focalisée sur la nécessité absolue d'une nouvelle gouvernementalité d'Etat de type wébérien «rationnel-légal». Elle plaide en faveur d'une opérationnalisation de la Présidence de la République plus conforme à la normativité constitutionnelle du régime semi-présidentiel. Aussi, elle cerne la transformation de l'Aéroport de N'djili en champ de démonstration du pouvoir, avec des services sécuritaires instrumentalisés aux fins politiciennes.

A cet effet, le principal argument est que l'impératif du progrès de la République, comme espace d'épanouissement des citoyens, nécessite des pratiques policières, migratoires, sécuritaires, toujours améliorées et promotrices des libertés fondamentales et de la dignité humaine. Quel que soit le délit commis, la puissance publique, à travers les services exécutant, doit absolument respecter la dignité de la personne, la légalité des incriminations et surtout les prérogatives des structures d'Etat, notamment celle de l'armée Républicaine, au service de tous. La République ne peut s'accommoder des subjectivités politiciennes avilissant les autres. Et la consolidation de la démocratie est antithétique à la violation des libertés fondamentales dans un élan autoritariste.

Les perils d'une opérationalisation des services de sécurité par impulsion politicienne

Le mouvement de notre histoire et la dynamique de notre système politique, depuis 2001, sont lancés vers une élévation et une nécessaire amélioration des pratiques d'Etat. Si dans le régime passé, sur la toile d'immenses reformes, il y avait des cas des déviances indéniables, dans le régime de l'alternance la mutation méliorative est impérieuse. Le transfert civilisé du pouvoir implique absolument un exercice plus civilisé (rationnel-légal) du pouvoir. Un des secteurs où cette élévation est absolument nécessaire est celui des pratiques des services de sécurité notamment la police, l'immigration et les services des renseignements. Cette normativité est aussi indispensable pour éviter les périls d'une présidence impériale, par son expansionnisme fonctionnel antithétique à la praxis du régime semi-présidentiel.

Force est de souligner que dans la République seule la rationalité et les motivations objectives de l'Etat actionnent et opérationnalisent la puissance publique à travers ses services de sécurité.

Dans les cas dont il est question ici, le passé et l'affinité politique, voire la région géopolitique des victimes, permet de discerner les allures d'une démarche politicienne sélective sur le mode de l'intimidation, l'humiliation et l'écrasement.

L'ultime finalité annihilatrice est protubérante.Même si dans certains cas, il y aurait quelques éléments objectifs pour l'interpellation, la mise en scène de ladite interpellation, son exploitation médiatique, l'improvisation des procédures illégales notamment d'audition d'un général-major au sommet de l'armée dans un interrogatoire mené par des civiles et son désarmement par un service de la Présidence, indiquent un schéma de mise au pilori politique. Cette thèse trouve une solide base de véracité en amont dans la narrative politique des cadres et militants du groupe politique hissé au sommet de l'Etat.

Le déboulonnage, la dissolution de l'Assemblée Nationale, le refrain de la neutralisation politique de J. Kabila, composent tout un dogme politique d'un groupe qui veut s'assurer le monopole du pouvoir. L'on peut y capter la visée politique des représailles sur les partenaires politiques intériorisés dans le subconscient des détenteurs du summum imperium comme des ennemis irréversibles. Tout cela dans un environnement marqué par des appels à la haine ethnique, à la diabolisation d'un camp (FCC) et son leader par les ouvriers-opportunistes de la dernière heure du parti au sommet de l'Etat.

Ils ont cyniquement fait volte-face dans une fourberie exécrable, pensant appâter le nouveau chef de l'Etat, dans un schéma prébendier. Une certaine mission diplomatique occidentale y joue aussi un rôle de pousseur-au-drame. Elle démontre une obsession avérée sur l'élimination politique de J. Kabila à cause de son nationalisme obstruant la prédation minière en RDC.

De manière insolite, son ambassadeur est entré en transe jubilatoire avant même l'annonce de la suspension du Général Kahimbi.Comme s'il célébrait une action qu'il aurait téléguidée (comme le Général Kahimbi l'avait dénoncé bien avant sa mort) et dont l'aboutissement lui procurerait la satisfaction-délectation d'un sinistre exploit.

Dans le contexte politique actuel, il est nécessaire de capter la dimension psychologique de la conquête et la démonstration de la détention de l'imperium tant convoité, réclamé et chanté depuis 2011.On y épingle en filigrane les scintillements de l'égotisme collectif d'un groupe sociopolitique qui veut se sublimer. Humilier Emmanuel Shadary, extraire la présidente de la commission parlementaire de la défense nationale Jaynet Kabila (sœur jumelle de l'ancien Président J. Kabila) de l'avion, interpeller l'ex puissant directeur général de l'ANR Kalev Mutond à l'aéroport pour aller le verbaliser pendant des heures et tenter d'interdire sa sortie du territoire national, défenestrer et désarmer le Général Kahimbi, tous proches de J. Kabila, participent du rituel politico-psychologique de la démonstration de la puissance politique.

Le pouvoir, dans la conceptualisation de Max Webber, canonisée par Robert Dahl, c'est la capacité de faire triompher sa volonté dans une relation sociopolitique. Dans un contexte où une opinion populiste, relayée par certains diplomates, soutient, fallacieusement du reste, que le Président Honoraire J. Kabila et ses proches bloqueraient le nouveau Chef de L'Etat (qui ne jouirait que d'un pouvoir de façade), la démonstration herculéenne de la puissance produit une certaine perception auto-satisfaisante de l'exercice de «l'imperium in toto». Mais, l'autre versant est celui de la perception de cette tendance revancharde comme une machination politicienne pour neutraliser les membres d'un groupe politique et plus loin écraser les acteurs politiques d'un segment géopolitique du pays. Cela peut provoquer des réactions d'auto-préservation politique, voire d'autodéfense existentielle, face à ce qui peut être facilement intériorisé par les victimes comme un stratagème d'écrasement géopolitique.

Vers la présidence impériale et la démonstration de l'omnipotence : Un élan anti-républicain

Aujourd'hui, on assiste à un véritable étalement de la «Gondwanitude politique» en RDC. La chaine de corruption au sommet de l'Etat, avec comme épicentre la présidence, le harcèlement mortel d'un général par des civils, avilissement la République.

Or, la République, disait Kant, est le produit de la Raison. Comme «Res publica» ou bien commun, elle est l'aire d'une vie collective libérée des instincts des hordes de l'état de nature, en faveur d'une existence guidée par la logique et l'ethnique, pour l'éclosion du meilleur des citoyens. Cette philosophie républicaine est consacrée dans toute l'armature de notre Constitution. La deuxième idée-force du préambule de la Constitution, la lecture combinée des articles 30, 11 et 59, relatifs aux libertés et leur protection, incarnent ce républicanisme.

Dans la République l'application de la loi, et surtout le fonctionnement des services de sécurité, doit absolument éviter le dénigrement des personnes interpellées par des approches procédurales frisant un avilissement délibéré. Au Congo, les pratiques policières de la bastonnade des suspects par les policiers (voire le rasage des voleurs présumés), les interpellations cavalières par l'agence des renseignements, sans démonstration d'une preuve irréfutable d'insécurisation de l'Etat, sont autant des pratiques pré-républicaines. Réminiscence de l'image écœurante de Lumumba, les mains ligotées au dos, les cheveux entrelacés (mais le regard digne) bastonné par les militaires instrumentalisés par le Président Kasa-Vubu, assassiné, sans aucun jugement. Cela donne au pays toutes les allures et caractéristiques du «Gondwana», république vaudevillesque dépeinte par l'humoriste Nigérien Mamane sur RFI. De même, le déploiement des services de la Présidence de la République dans les matières militaires, notamment l'interrogatoire et le désarmement d'un chef-adjoint d'Etat-major Général de l'armée (qui se veut républicaine), sont indignes d'une République moderne.

Une commission spéciale du haut commandement des FARDC, composée de généraux hauts gradés, aurait pu être mise sur pied pour conduire une telle investigation. Eventuellement la Justice Militaire et la police miliaire auraient pu réaliser le désarmement selon les procédures préservatrices de l'honneur militaire.

Aujourd'hui, cette dérive d'une présidence impériale qui veut démontrer sa toute puissance, en dehors de ses compétences, a égratigné le prestige de l'armée et un général est mort dans les entrefaites.

La Gondwanisation de l'aéroport de N'jili en champ de démonstration de puissance

Il s'y passe des spectacles politico-sécuritaires insolites. On y observe une montée de la pratique récurrente de l'extraction des voyageurs des avions, souvent sur «ordre de la hiérarchie». Les passagers sont désormais traumatisés : ils craignent le retard du décollage, par la procédure cavalière de l'extraction d'un passager de l'avion, suite à un appel téléphonique émanant des services sous ordre direct de la Présidence. L'aéroport est devenu l'espace ultime de la démonstration du «pouvoir du pouvoir », pour reprendre l'expression du théoricien politique James March.

Pourtant au regard des lois et des procédures nationales et internationales, dès qu'un voyageur est passé par toutes les étapes et procédures d'immigration sans être interpellé et qu'il est entré-assis dans l'avion, il est problématique que des agents d'immigration, à posteriori, viennent extraire le passager de l'avion pour des raisons politiciennes. Plusieurs pilotes et compagnies aériennes internationales se sont plaints de cette pratique Congolaise, car cela a toujours été non pas pour des raisons relatives à la sécurité de l'aéronef ou des passagers, mais pour des mobiles politiciens. De l'opprobre sur la République.

Force est de souligner que dans l'Etat Wébérien «Rationaliste et légaliste», si un citoyen, et surtout un politicien ou un général, est suspect ou a un litige judiciaire, sécuritaire, l'efficience fonctionnelle exige que la personne soit interpellée en amont, à son domicile. Dans cette optique, si des soupçons sérieux pesaient sur le Général Kahimbi, il eut été plus rationnel et conforme aux lois de la République que l'on l'interpellât en amont à sa résidence, par une procédure et une structure de justice militaire.

Il est dont irrationnel, et bien entendu un étalage de la politique kafkaïenne, de l'avoir laissé obtenir les autorisations de sortie pour aller se faire soigner en Afrique du Sud, pour l'interpeller en aval à l'aéroport et le trainer dans une procédure moralement écrasante inductrice de la mort. Quelle que soit la cause de sa mort, ce qui est d'une véracité indubitable est que le Général Kahimbi serait vivant si on l'avait laissé aller se faire soigner en Afrique du Sud.

Une commission parlementaire mixte pour la conformité au républicanisme constitutionnel

L'alternance que nous célébrons impose une dynamique normative-méliorative dans l'opérationnalisation des services du secteur sécuritaire dans les espaces publics, dans le respect des libertés publiques en promouvant la dignité humaine et la cohésion nationale. Le harcèlement politicien, aux allures revanchardes et à finalité humiliatrice pour satisfaire des «pousseurs diplomatiques étrangers», par un camp politique contre un autre, peut conduire à l'implosion du pays.

De même, la Présidence de la République est appelée à se conformer strictement aux normes et la praxis du régime semi-présidentiel. Cette institution est lancée dans une périlleuse dérive présidentialiste, avec une hypertrophie structurelle et une expansion dysfonctionnelle sur le gouvernement, la justice, les marchés publics, la sécurité civile et militaire. Donc, la rationalisation de l'institution Président de la République est urgente et impérative.

Aujourd'hui, l'armée a perdu un excellent général des renseignements militaires (doctorant), dans une chaîne des événements où justement des agents de la présidence se sont immiscés maladroitement dans une matière aussi hautement sécuritaire de l'armée.

A cet effet, les deux chambres du Parlement devront mettre sur pied une commission mixte pour une réunion interinstitutionnelle pouvant permettre de faire triompher, en toute fraternité et dans l'esprit de la cohésion nationale, les dispositions constitutionnelles relatives aux compétences des services de sécurité, du CNS et de la présidence dans la stricte conformité avec la Constitution de la Républiques. Toute la société doit donc se mobiliser pour exiger des avancées authentiques dans la praxis républicaine de la RDC. Il est donc d'une impérative nécessité qu'il y ait très rapidement une élévation en leadership d'Etat pour impulser la républicanisation vertueuse de la RDC dans tous ses espaces et services publics.

Aussi, devons-nous éviter à la RDC la disgrâce de tomber encore dans les inepties gondwanaises d'un pouvoir téléguidé par les néocolonialistes pour écraser les adversaires politiques.Cela est absolument indispensable pour démontrer la profondeur et la détermination collective dans l'élan de la consolidation de la démocratie et la cohésion nationale pour le développement.