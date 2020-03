Algérie: Natation / Championnats maghrébins et d'Afrique (zone 1) - Plus de 20 algériens qualifiés

Alger — Plus de 20 nageurs algériens ont réalisé les minima de qualification aux Championnats maghrébins et d'Afrique (zone 1) jeunes, alors que Khansa Belkacemi a composté son billet pour le Championnat d'Afrique Open, à l'issue de la phase qualificative disputée vendredi et samedi à Alger, selon le Directeur des équipes nationales (DEN), Lamine Ben Abderrahmane.

"Plus de 20 nageurs et nageuses dans les différentes spécialités ont composté leur ticket pour les Championnats maghrébins et d'Afrique (zone 1) jeunes, après avoir réalisé les minima. Je suis très heureux des résultats enregistrés et du niveau technique car la qualification était très compliquée vu les critères arrêtés par la Direction technique nationale (DTN). Il faut que vous sachiez qu'il s'agissait de la première participation de nos nageurs cette saison en grand bassin (50m)", a expliqué le DEN de la Fédération algérienne de natation (FAN) à l'APS.

Et d'enchaîner: "Les résultats enregistrés sont une bonne chose, particulièrement chez les éléments des équipes nationales qui entameront à partir du 19 mars un stage de préparation en vue des Championnats maghrébins".

Interrogé sur la nageuse Khansa Belkacemi (15 ans), l'unique à avoir réalisé les minima (spécialité 200m brasse) qualificatifs aux Championnats d'Afrique Open et bien évidemment aux Championnats maghrébins et d'Afrique (zone 1) jeunes, le DEN a estimé qu'elle est en "nette progression".

Les Championnats maghrébins jeunes, programmés à Alger du 1er au 4 avril, seront marqués par le déroulement, en parallèle, du tournoi de water-polo U16 en présence de trois pays: Algérie, Maroc et Tunisie. A cet effet, la DTN avait organisé le mois de novembre dernier un stage de pré-sélection destiné à dégager une liste de 17 athlètes de l'équipe nationale des U16.

Par la suite, les sélectionnés ont été convoqués pour deux stages de préparation avant d'aborder un troisième regroupement durant cette semaine à Sétif, dans l'optique de finaliser la liste des 13 noms qui représenteront la sélection nationale, sous la conduite des entraîneurs Yacine Ben Kara et Merouane Yakhlef.

Le tournoi qualificatif, disputé les 28-29 février à la piscine olympique du 1er-Mai, a enregistré la participation de 304 nageurs, dont 125 filles, représentant 47 clubs, relevant de 11 Ligues de wilaya.