Congo-Kinshasa: DDC - Ingele Ifoto mobilise sa base pour les prochaines élections

Au cours d'une matinée politique organisée le dimanche 1er mars 2020 à Kinshasa, le Député national Jean-Marie Ingele Ifoto, Autorité morale de la Dynamique pour la Démocratie au Congo (DDC), a rendu compte à la population du climat politique, économique et social que traverse actuellement la RD. Congo.

Profitant de ses vacances parlementaires, il a invité sa base à participer courageusement à la gestion de la chose publique. Dans le mot d'accueil dit par le Président interfédéral a.i. du parti, M. Bokongole Lobela Gédéon, les membres de l'inter-fédération de la Funa ont proposé à l'Autorité morale de la DDC l'installation d'un bureau qui s'occuperait du traitement des doléances des électeurs de cette circonscription électorale pendant et après cette législature.Aussi, ont-ils promis de faire parvenir à son bureau quelques suggestions dans un mémo.

Dans sa casquette de parlementaire, l'honorable Ingele Ifoto s'est engagé devant le peuple congolais d'entreprendre des démarches pour dialoguer avec le Gouvernement de la République en vue d'améliorer leur mode de gestion de la chose publique en faveur de la population notamment, en ce qui concerne les conditions socio-économiques.

En tant qu'Autorité morale et président de la DDC, l'élu de la circonscription électorale de la Funa a apporté de l'énergie à sa base en les invitant à participer courageusement à la gestion du pays à travers les élections municipales et locales qui, jusque-là, n'ont toujours pas été organisées par la CENI sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette même optique, Jean-Marie Ingele Ifoto a lancé un appel à l'Exécutif national de penser à organiser, d'une manière ou d'une autre, les élections municipales et locales.

S'agissant de la célébration du 10ème anniversaire du parti de la Dynamique pour la Démocratie au Congo parti membre du FCC, M. Ingele a invité sa base à se préparer pour ce moment historique de leur formation politique DDC qui est prévu au mois de juillet de l'année en cours. Pour rappel, des carnavals ont été organisés au niveau national toujours dans le cadre de préparation de cet événement si important pour ce parti.

Notons qu'à cette cérémonie, l'honorable Jean-Marie Ingele Ifoto était accompagné du Vice-président et porte-parole du parti, Honorable Lumeya Dhu Malegi ; du Secrétaire général du Parti et du Président provincial de la DDC/ville de Kinshasa. Cette cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs cadres et représentants de cette formation politique membre du Front commun pour le Congo.Signalons, par ailleurs, que la DDC fêtera ses 10 ans d'existence au mois de juillet 2020.