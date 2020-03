Congo-Kinshasa: Entraîneurs de football - Serge Lofo et Yves Diba à l'école de formation à la FECOFA

Ils sont attendus ce lundi 2 mars, à partir de 8h, dans la salle de conférence de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), pour la poursuite de la formation qu'ils ont commencée depuis le jeudi 28 février, et qui ira jusqu'au 11 mars prochain. Ils, ce sont les entraîneurs stagiaires dont deux anciennes stars de V.Club, à savoir : Serge Lofo Bongeli et Yves Diba Ilunga, qui se sont lancés depuis un certain temps à l'encadrement au niveau des Ligues et des Ententes provinciales, et sont venus apprendre pour l'obtention de la Licence fédérale.

Dans le lot, on trouve même la grande star de la Coupe d'Afrique des Nations Can-Burkina-Faso 1998, Emeka Esanga Mamale, qui a su marquer, à sa manière, son cours passage à l'équipe nationale de la RDC. Il y a aussi d'autres anciens joueurs comme Katalay dit « Mzee », Patrick Mampuya, Ibrahim Bolafesa, pour ne citer que ceux-là.

A l'ouverture de cette formation, le Secrétaire Général adjoint de la Fecofa en charge des Réformes et administration, Rainier-Patrice Mangenda, s'est dit très content de voir tous ces anciennes stars s'y mettre pour la suite de leur carrière en tant entraîneur. C'est vraiment une très bonne chose, s'est-il réjouit, avant de les exhorter à bien s'appliquer tout au long de la formation, afin de bien encadrer les jeunes sur terrain. Rainier-Patrice Mangenda leur a même demandé d'aller convaincre leurs collègues qui traînent encore les pas. L'heure a sonné.

"Ce stage conduit à la Licence C de la CAF... "

Pour sa part, le Directeur Technique National adjoint, le coach Médard Lusadusu, qui conduit cette formation, a convié les apprenants à bien saisir cette occasion que la Fecofa leur a offerte. C'est un stage qui donne l'ouverture à beaucoup d'autres stages: « ce cours constitue en même temps une première étape pour participer à la Licence C de la CAF. Le contenu théorique et pratique axé sur les composantes de l'entraînement vous permettra, certes, d'exercer avec confiance, efficacité et crédibilité vos missions et vos responsabilités au sein des équipes, où vous prestez déjà.

Nous serons rigoureux quant à votre assiduité et participation au cours. Un examen sanctionnera la fin de la formation. Il se déroulera en trois phases : des épreuves écrites, mise en situation suivi de questions orales et la présentation d'un rapport écrit détaillant vos activités en club durant deux semaines », a-t-il indiqué.

Pour rappel, en décembre dernier, la Direction Technique Nationale avait lancé un vaste programme de formation à l'intention des formateurs, c'est-à-dire, la formation des animateurs destinés à l'encadrement du football de masse et de base, la formation des éducateurs destinés à la préformation et à l'obtention de la licence fédérale d'entraîneur.