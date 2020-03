Congo-Kinshasa: Il est temps d'immortaliser la mémoire de Lumumba

La célébration de 60 ans de l'indépendance de la RDC implique absolument la commémoration de façon « convaincante » de ses héros, notamment Patrice-Émery Lumumba, son tout premier chef de gouvernement.

Le plaidoyer est du sénateur Léonard She Okitundu. L'élu provincial de Lusambo, par ailleurs élu national de Katako-Kombe, dans la province du Sankuru, invite les nouvelles autorités du pays à immortaliser Lumumba, héros national, comme le font les Sud-Africains pour Nelson Mandela ou les Burkinabè pour Thomas Sankara. Et la meilleure manière de marquer l'histoire du pays, 60 ans après son indépendance, c'est d'opérationnaliser « Lumumbaville » dans le Sankuru. Il s'agit là d'un impératif qui constituerait, sans nul doute, un acte de haute portée politique.

L'esprit d'indépendance, de combattant de la liberté et de la lutte contre les aliénations que représente Patrice-Emery Lumumba, premier Premier ministre de la RDC post-indépendance, assassiné en janvier 1961, est reconnu à sa juste valeur dans bien des pays du monde. Pour preuve, des avenues, places publiques, parfois des universités, en Afrique et dans le monde, ont été baptisées du nom de « Lumumba ».

Et pourtant en RDC, le peuple ne semble garder qu'une image vague et bien pâle de leur héros national, Patrice-Emery Lumumba : celle du Premier ministre qui avait dit « non » à la colonisation.Pour les Kinois, c'est simplement cette statue taillée à la face de Lumumba tournée vers l'Est de la ville et une main qui pointe le ciel. Une œuvre qui ne constitue pas véritablement un effort de mémoire collective.

Lumumba mérite un plus grand honneur

Les dirigeants de la RDC ne doivent pas simplement se targuer d'être « Lumumbistes », en laissant l'homme Lumumba dans les oubliettes. Sinon, c'est étouffer cette inspiration à la liberté. Voilà qui motive le plaidoyer, du reste fondé, du sénateur She Okitundu auprès du gouvernement. En perspective de la célébration de 60 ans de l'indépendance du pays, il souligne l'urgence, mieux l'impératif, de l'opérationnalisation de Lumumbaville dans le Sankuru, province natale du premier Premier ministre du Congo démocratique.

Pour rappel, Lumumbaville a été créée en vertu du décret n°13/023 du 13 juin 2013, décernant le statut de ville aux agglomérations de Wembonyama et de Tshumbe dans la province du Kasaï Oriental. Ces deux agglomérations font actuellement partie intégrante de la province du Sankuru.À la différence des villes créées dans le cadre des mesures relatives à la décentralisation, Lumumbaville a plutôt été créée en vue principalement de perpétuer la mémoire de Patrice-Emery Lumumba en tant que héros national, voire panafricain, de la lutte anticolonialiste.

Relevant ainsi d'une décision de souveraineté, le dossier de Lumumbaville doit être traité en tenant compte de la spécificité du cas d'espèce. Dès lors, en perspective de la célébration, le 30 juin 2020, du 60ème anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance, il appartient au gouvernement de la République de marquer cet événement historique par un acte de haute portée politique consistant à assurer à cette entité urbaine mémorielle et emblématique sa pleine effectivité.

Concrètement, les nouvelles autorités doivent prioritairement proposer par l'imminence de la commémoration du soixantenaire, les animateurs des exécutifs urbain et municipaux de Lumumbaville, à leur nomination par le chef de l'État, conformément à la loi portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'État et les provinces et la loi portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales. C'est ce qui explique d'ailleurs la démarche du sénateur She Okitundu auprès du gouvernement de la République. Une initiative qui mérite soutien de toute la nation, surtout qu'il s'agit d'immortaliser le héros national, premier Premier ministre du pays, Patrice-Emery Lumumba.

Si au Burkina, on peut visiter la tombe de Thomas Sankara, célébré récemment comme héros, le 16 octobre de chaque année, et que cette tombe attire des milliers de personnes, pourquoi la RDC ne ferait-elle pas autant, ou même plus pour Patrice-Emery Lumumba qui « n'est pas mort comme un lâche, mais debout, avec courage et regardant la mort venir ? »