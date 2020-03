Congo-Kinshasa: Diagnostic de la FEC - L'économie congolaise périclite

À l'occasion de la cérémonie de la présentation des vœux aux corps constitués organisée, le samedi 29 février au Pullman Hôtel, Albert Yuma Mulimbi, président national de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), a procédé au diagnostic complet de la situation économique du pays. Les indices ne sont pas reluisants, selon le chef du patronat congolais, qui constate que le pays continue de stagner, voire à régresser, dans le peloton de queue des pays à développement humain les plus faibles.

À la lumière de dernières données statistiques publiées par la Banque centrale du Congo, fait observer Albert Yuma, l'activité économique en RDC a fléchi par rapport à l'année 2018. Ainsi, le taux de croissance économique a atteint 4,6% contre 5,8% réalisé en 2018.Ce repli de la production nationale, a renchéri le président national de la FEC, est largement attribué au ralentissement des activités dans l'industrie minière induit par les tendances baissières des cours mondiaux des matières premières exportées par notre pays.Bien que ce taux de croissance soit supérieur à la moyenne des pays subsahariens, la croissance économique de la RDC demeure fragile et peu inclusive, car portée seule par le secteur minier, secteur hautement capitalistique mais peu pourvoyeur d'emplois.

C'est un des défis majeurs que le pays doit relever, pour traduire cette croissance en développement économique profitable à l'ensemble des concitoyens. Car, dans le dernier Rapport sur le développement humain de 2019 publié par le Programme des Nations unies pour le Développement, la RDC occupe la 179ème position avec un score de l'Indice de développement humain (IDH) de 0,459. Position qui est en recul de 3 places par rapport à l'année 2018.Le président de la FEC constate avec tout le monde que le pays continue de stagner, voire à régresser, dans le peloton de queue des pays à développement humain les plus faibles.

Diversifier la base productive

Albert Yuma pense que pour sortir de la dépendance aux exportations de matières premières, qui expose l'économie congolaise aux chocs extérieurs, « nous continuerons inlassablement d'appeler à la diversification de notre base productive, en développant notre potentiel et en saisissant - peut-être enfin - les opportunités dont nous disposons dans les secteurs agricoles et de l'énergie ».

Pour ce faire, le président de la FEC propose, comme l'a rappelé le chef de l'État dans son message sur l'état de la nation, de passer de la parole aux actes.D'autre part, a fait observer Albert Yuma, malgré certaines initiatives prises par le gouvernement pour faciliter l'exercice de l'activité économique dans notre pays, l'environnement des affaires reste largement délétère, morose et peu transparent. Car il est dominé par la corruption, le harcèlement fiscal, l'insécurité juridique et judiciaire ainsi que par des coûts de facteurs de production si élevés, qu'ils dissuadent toute velléité d'entreprendre.

Le chef de l'État s'est dit, lui aussi, préoccupé au plus haut point par la situation du climat des affaires dans le pays, les tracasseries administratives, les contrôles intempestifs et autres convocations permanentes par des organes non attitrés.Pour M. Yuma, beaucoup de choses sont à faire dans ce domaine. Il appuie donc le chef de l'État et le gouvernement dans toutes leurs initiatives en faveur d'un climat des affaires apaisé.

La situation macroéconomique dégradée

Et Albert Yuma de conclure ce chapitre en ces termes : « Si nous devions résumer la situation, il est clair que notre pays ne va hélas pas mieux et que sa situation macroéconomique s'est dégradée ». Notre situation financière, qui conditionne largement le cadre macroéconomique, c'est-à-dire les capacités d'intervention de l'Etat, s'est dégradée en raison d'initiatives prises sans concertation aucune, et qui si pour certaines d'entre elles ont eu certains mérites, elles s'avèrent en fin de compte créatrices de frustrations, car non applicables financièrement.

Les conséquences de ces mesures sur la soutenabilité des finances publiques ont été si négatives qu'il a fallu recourir à une Facilité de Crédit Rapide de 365 millions de dollars du FMI pour permettre à la Banque Centrale de reconstituer ses réserves extérieures de change. Cette situation que le pays avait réussi à éviter, devoir se soumettre aux impératifs des Institutions financières internationales, grâce à une politique prudente en 2017 et 2018 et dont le FMI précise lui-même dans ses récents rapports rédigés au titre de l'Article IV, je cite : « les politiques macro-économiques dans les années récentes ont réussi à restaurer des éléments de stabilité macro-économiques dans des conditions difficiles... ».

Pour le président de la FEC, cette politique est remise en cause par des politiques de dépenses qui semblent avoir été proposées sans en mesurer manifestement toutes les conséquences.De ce fait, il félicite la Banque centrale qui, dès 2017, avait anticipé, avec le gouvernement, en prenant des mesures courageuses de stabilisation. Alors que le pays était dans une spirale inflationniste dont personne ne savait où elle s'arrêterait, ces mesures avaient permis de juguler tant l'inflation, dont nos concitoyens sont les premières victimes dans leur vie quotidienne, que le taux de change, qui impactait la capacité budgétaire.

Les derniers chiffres lus à ce sujet, avec une reprise inflationniste et une baisse des réserves de change ne sont pas de nature à rassurer la communauté économique, qui, in fine, en subit le contrecoup, soit directement par la baisse de l'activité, soit indirectement par le recours à une fiscalité accrue sur ses activités. Ces mesures ont, en outre, eu un impact très négatif sur le moral de nos concitoyens. Non seulement, ils se sentent légitimement frustrés des espoirs qu'on avait fait naitre chez eux, mais de plus ils se retrouvent à vivre dans des conditions plus difficiles que par le passé.

L'Affaire 200 millions USD s'invite au débat

Président national de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma n'a pas raté l'occasion d'évoquer l'affaire 200 millions de dollars américains de la Gécamines.

« Je tiens à préciser que nos explications à ce sujet, n'ont pas varié depuis le 23 décembre dernier, explications qui ont été de plus finalement confirmées très récemment par celui là-même qui fut notre plus farouche détracteur. L'existence et le transfert des 148 millions de dollars perçus au titre du prêt GECAMINES, et qui ont défrayé la chronique en vertu de leur supposée inexistence, ont déjà été reconnus par la Banque réceptrice qui a attesté de l'existence du flux.

Ces fonds ont été ensuite été transférés pour 135 millions de dollars au Trésor public, ce qui a été confirmé tant par le ministère des Finances, que par la Banque. L'utilisation qui a été faite de l'argent par l'Etat, actionnaire unique de GECAMINES n'est ensuite plus du ressort de GECAMINES. Je n'ai donc aucun problème avec ce sujet et j'attends avec sérénité que la justice rende enfin le rapport final qui aurait d'ores et déjà été rédigé depuis assez longtemps, si l'on en croit certaines associations anticorruption congolaises », a déclaré en substance M. Yuma.

Regard sur la situation politique

Portant son regard sur la situation politique du pays, M. Yuma se félicite que la RDC expérimente désormais une gouvernance inédite, avec la mise en place d'une coalition gouvernementale entre des forces issues de familles politiques anciennement opposées.

Avant d'exhorter les nouvelles institutions ainsi mises en place (Parlement, Gouvernement, Administrations centrales et territoriales) à prendre la mesure de leur responsabilité vis-à-vis des Congolais. Ces institutions ont la responsabilité historique de faire réussir cette nouvelle période, ouverte avec l'accession à la magistrature suprême du nouveau président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, même si en politique il y a des bases à satisfaire, des loyautés à récompenser et des ambitions à assouvir, mais il y a avant tout l'intérêt de la Nation, qui doit dépasser et transcender les intérêts particuliers et partisans.

D'autre part, Albert Yuma se félicite que les institutions du pays sont aujourd'hui installées et il n'y a pas lieu de remettre cela en cause en permanence, au nom des frustrations de tel ou tel, comme on peut l'entendre à longueur de meetings politiques, qui la plupart du temps ne sont destinés qu'à flatter les bases militantes. C'est de la distraction, mais plus grave, c'est une perte de temps et aussi le ferment de la contestation.

Au-delà des inclinations partisanes et légitimes de chacun - cette coalition est peut-être une chance, celle d'expérimenter pour la première fois dans notre pays une répartition de pouvoirs partagée qui, si l'on en croit la doctrine dominante, apportera plus d'équilibre au fonctionnement de notre Démocratie.

La FEC soutient l'ambition du chef de l'État, le président de la République, de réunir un budget de l'Etat pour l'exercice 2020 qui soit à la dimension d'un Grand Congo ». Mais face à ce défi, estime M. Yuma, il n'y a pas de miracles à attendre, mais une réelle volonté politique pour faire de la RDC, un pays qui gagne, qui mette en place les conditions de l'investissement, la création d'emplois et de richesses, en libérant et en stimulant le dynamisme du secteur privé, moteur de croissance pour permettre l'épanouissement de sa population et la recherche du bien commun.

Pour cette raison, la Fédération des entreprises du Congo n'a cessé, en sa qualité de partenaire privilégié du gouvernement, de faire part aux décideurs politiques de principales préoccupations des opérateurs économiques afin que des mesures appropriées soient prises pour lever les contraintes qui limitent le déploiement de l'activité productive.

C'est dans ce cadre que la Fédération des entreprises du Congo a remis au Premier ministre, lorsqu'il a reçu la délégation de la FEC dans le cadre des consultations qu'il avait initiées en vue de la formation du gouvernement, un mémorandum qui reprend en détail non seulement les préoccupations des opérateurs économiques, activité par activité, mais aussi des propositions des mesures concrètes à même de lever rapidement certaines contraintes qui brident au quotidien le dynamisme du secteur privé congolais.